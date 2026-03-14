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Creciente agotamiento social en Cuba impulsa protestas

Las manifestaciones se registraron en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, según reportes difundidos por el diario digital ‘14ymedio’.
Las manifestaciones se registraron en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, según reportes difundidos por el diario digital ‘14ymedio’. Tomado de 14ymedio
Por
Manuel Vega Loo
  • 14/03/2026 12:18
Tras los hechos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó que las manifestaciones reflejan el creciente cansancio de la población ante la situación que atraviesa el país.

El creciente agotamiento social en Cuba volvió a evidenciarse en la madrugada de este sábado 14 de marzo con una nueva jornada de protestas contra el alto costo de la vida y los prolongados apagones, que alcanzaron su octavo día consecutivo.

Las manifestaciones se registraron en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, según reportes difundidos por el diario digital 14ymedio.

De acuerdo con el medio, residentes de la localidad salieron a las calles para expresar su descontento por la crisis energética y el deterioro de las condiciones económicas en la isla.

Cientos de manifestantes irrumpieron en la sede local del Partido Comunista de Cuba en Morón, de donde sacaron muebles, documentos y retratos de autoridades para posteriormente quemarlos en una fogata en plena vía pública.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los grupos de personas concentradas en distintos puntos del municipio, donde se escuchan consignas y reclamos relacionados con los apagones y el encarecimiento de la vida.

Tras los hechos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó que las manifestaciones reflejan el creciente cansancio de la población ante la situación que atraviesa el país.

En un comunicado difundido desde la ciudad de Madrid (España), la organización señaló que pocas horas después de una comparecencia televisada del presidente Miguel Díaz-Canel, “el pueblo salió a las calles con la exigencia de libertad y de cambio de sistema”.

El organismo también solicitó a gobiernos, como los de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Checa y Suecia impulsar acciones para proteger a manifestantes y opositores en la isla.

Asimismo, reiteró que, ante lo que considera un colapso económico y social del sistema, la única salida para el país sería una transición pacífica hacia la democracia.

Según los reportes de 14ymedio, la responsabilidad política y administrativa en Morón recae en tres funcionarios del aparato estatal y del partido gobernante: Alberto Echemendía Manzanares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el municipio; Celia María López Reyes, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Yorqui Navarro Pérez, intendente local.

Otros reportes citados por 14ymedio señalan que durante las manifestaciones se habría producido una respuesta represiva por parte de fuerzas especiales del Ministerio del Interior de Cuba, incluidas unidades conocidas como “boinas negras” y agentes acompañados por perros.

Testigos aseguraron que los efectivos habrían liberado a los animales contra los manifestantes y efectuado varias detenciones. El periódico provincial Invasor reportó al menos cinco arrestos.

Uno de los momentos más tensos de la jornada quedó registrado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa a un joven siendo trasladado en brazos por varios manifestantes después de recibir un disparo en el muslo.

Según los testimonios difundidos por 14ymedio, el tiro habría sido efectuado por un agente policial que intentaba dispersar a la multitud concentrada frente al edificio del Partido Comunista en el municipio.

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