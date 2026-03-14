Creciente agotamiento social en Cuba impulsa protestas

El creciente agotamiento social en Cuba volvió a evidenciarse en la madrugada de este sábado 14 de marzo con una nueva jornada de protestas contra el alto costo de la vida y los prolongados apagones, que alcanzaron su octavo día consecutivo.

Las manifestaciones se registraron en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, según reportes difundidos por el diario digital 14ymedio.

De acuerdo con el medio, residentes de la localidad salieron a las calles para expresar su descontento por la crisis energética y el deterioro de las condiciones económicas en la isla.

Cientos de manifestantes irrumpieron en la sede local del Partido Comunista de Cuba en Morón, de donde sacaron muebles, documentos y retratos de autoridades para posteriormente quemarlos en una fogata en plena vía pública.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los grupos de personas concentradas en distintos puntos del municipio, donde se escuchan consignas y reclamos relacionados con los apagones y el encarecimiento de la vida.

Tras los hechos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó que las manifestaciones reflejan el creciente cansancio de la población ante la situación que atraviesa el país.

En un comunicado difundido desde la ciudad de Madrid (España), la organización señaló que pocas horas después de una comparecencia televisada del presidente Miguel Díaz-Canel, “el pueblo salió a las calles con la exigencia de libertad y de cambio de sistema”.

El organismo también solicitó a gobiernos, como los de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Checa y Suecia impulsar acciones para proteger a manifestantes y opositores en la isla.