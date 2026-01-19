Crisis de Basura: CD y PRD toman la delantera para controlar el aseo en San Miguelito

En medio de la profunda crisis de recolección de basura que golpea actualmente a San Miguelito, los partidos Cambio Democrático (CD) y Partido Revolucionario Democrático (PRD) mueven sus fichas para tomar control indefinido del manejo de los residuos en el distrito, mediante un proyecto de ley que propone crear una dependencia de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en San Miguelito.

La iniciativa es impulsada por el diputado Raúl Pineda y cuenta con el respaldo del también diputado Luis Eduardo Camacho, ambos representantes de circuitos del distrito, en un contexto marcado por la acumulación de basura, reclamos ciudadanos y la reciente intervención del Gobierno central para evitar un colapso sanitario.

Camacho defendió la propuesta con un discurso frontal contra la gestión municipal.“Esta es una iniciativa que el diputado Pineda está presentando y que me pidió suscribir, y yo lo voy a hacer, porque es evidente que las autoridades de San Miguelito todavía no han entendido algo muy sencillo: los pueblos no eligen gobernantes para recibir excusas, sino para recibir soluciones”, afirmó.

El diputado cuestionó además la falta de resultados de la administración local, señalando que tras año y medio de gestión no existe una salida clara al problema, pese a que durante la campaña electoral la actual alcaldesa y su equipo prometieron resolver la crisis de la basura. “Lejos de mejorar, la situación obligó al Gobierno a intervenir de manera urgente en diciembre pasado para evitar un colapso total del servicio”, sostuvo.

Camacho también criticó el manejo del proceso impulsado por la propia Alcaldía para una supuesta solución permanente, al advertir que el acto público quedó en entredicho porque, de forma paralela, se promovía tres contrataciones directas, lo que terminó agravando la crisis y acelerando la toma de control estatal del servicio.

El debate ahora se traslada al plano legislativo, donde la propuesta de crear una AAUD en San Miguelito abre un nuevo pulso político sobre quién debe controlar el negocio y la gestión de la basura en uno de los distritos más poblados y conflictivos del país.

Municipio entre incertidumbre y poca comunicación

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, afirmó estar dispuesta a “dejar a un lado la guerra política” que, según dijo, se ha desatado contra su administración, en aras del interés del distrito.

No obstante, sus declaraciones dejaron en evidencia tensiones, cuestionamientos y vacíos operativos en el inicio del operativo de la AAUD en San Miguelito.

Hernández cuestionó la falta de formalidad y coordinación institucional con la que se puso en marcha la intervención, al revelar que la única notificación oficial que recibió fue un mensaje de WhatsApp, un mecanismo que calificó como inadecuado para una operación de esta magnitud y sensibilidad social.

La alcaldesa sostuvo además que, durante su gestión, el Municipio desarrolló lineamientos técnicos y operativos claros para garantizar la recolección de basura en el distrito, los cuales no fueron considerados por la AAUD, pese a la experiencia acumulada por la administración local en medio de la crisis.

En ese contexto, Hernández subrayó una contradicción que, a su juicio, debilita el discurso oficial: el propio director de la AAUD reconoció que las mismas empresas que la Alcaldía tenía en proceso de refrendo, y que no fueron avaladas por la Contraloría General de la República, ahora estarán operando bajo la figura de la Autoridad de Aseo en San Miguelito.

La alcaldesa también advirtió sobre la incertidumbre financiera que deja la intervención estatal, particularmente en relación con el futuro de la tasa de aseo municipal. Hasta este lunes 19 de enero, el cobro se realizaba a través de la empresa ENSA y los fondos eran transferidos directamente a REVISALUD, esquema que quedó sin efecto con la entrada de la AAUD.

“Hoy no se tiene claro cómo será el manejo de la tasa de aseo”, alertó Hernández.

Finalmente, la jefa municipal afirmó que todo el análisis financiero elaborado por la Alcaldía para sostener el servicio de recolección quedó prácticamente anulado tras la intervención del Gobierno central, abriendo nuevos interrogantes sobre la sostenibilidad del servicio, la transparencia en el manejo de los recursos y el verdadero alcance de la toma de control estatal en San Miguelito.

Mientras tanto, el presidente del Consejo Municipal del distrito, Juan Barsallo, junto a los demás concejales pidieron apoyo a la población ante el inicio oficial de operaciones del AAUD en San Miguelito, demostrando su apoyo a la intervención gubernamental.

“La labor es titánica y todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Al final, esto es un problema que afecta a toda la comunidad”, afirmó Barsallo.

Asimismo, destacó que lo más importante es que el servicio no se ha detenido ni un solo día desde el 1 de enero, lo que representa un alivio directo para la salud pública. “Eso está por encima de cualquier situación que se haya podido dar”, concluyó.