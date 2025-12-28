Decomisan 120 paquetes de arroz de contrabando en la frontera de Chiriquí

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), en la provincia de Chiriquí, retuvieron cerca de 120 paquetes de arroz durante un operativo de control realizado en el sector de Progreso, zona fronteriza con Costa Rica.

De acuerdo con el informe oficial, la mercancía consistía en bolsas de arroz de aproximadamente 3.74 libras cada una, las cuales eran transportadas en una camioneta.

El vehículo fue inspeccionado conforme a lo establecido en el artículo 1285 del Código Fiscal, lo que permitió constatar que los productos eran de procedencia costarricense y no contaban con la documentación correspondiente.

Ante la presunta irregularidad, las autoridades procedieron a informar al conductor sobre sus derechos y le notificaron que tanto la carga como el vehículo quedaban retenidos de manera preventiva por un posible caso de contrabando.

Posteriormente, la mercancía y el automotor fueron trasladados a la sede regional de la Autoridad Nacional de Aduanas, en la ciudad de David, donde se iniciarán los procesos administrativos y legales correspondientes.