“Dejo a un lado la guerra política”: alcaldesa de San Miguelito ante la entrada de la Autoridad de Aseo

“Este plan parte de un diagnóstico claro, que incluye la flota vehicular necesaria, el equipo y el personal requerido, protocolos de seguridad, una estrategia de supervisión integrada, mecanismos de control, indicadores de desempeño, y un plan de zonas con su respectivo operativo” , señaló.

“Hoy dejo a un lado la guerra política que ha sucedido en contra de esta administración por el bienestar de este distrito” , expresó la alcaldesa en entrevista con TVN Noticias, al referirse a la transición del servicio de recolección de desechos y su disposición para entregar a la AAUD el plan de trabajo que desarrollo el Municipio.

La alcaldesa de San Miguelito , Irma Hernández , aseguró que dejará de lado la confrontación política tras el inicio del operativo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para la recolección de basura en el distrito , luego del vencimiento del contrato con la empresa Revisalud.

La alcaldesa también se refirió a la salida de la empresa Revisalud, cuyo contrato venció este 18 de enero tras más de dos décadas a cargo del servicio de recolección de basura en San Miguelito. “Un día histórico (...) Finalmente concluye una concesión de 25 años y eso fue gracias a no ceder ante presiones”.

Inicio del operativo sin coordinación, según la Alcaldía

La alcaldesa Hernández cuestionó la forma en que la Alcaldía fue informada del inicio del operativo, señalando que solo recibió un mensaje de WhatsApp por parte de la Autoridad de Aseo.

“Recibimos solo un mensaje de WhatsApp sobre el operativo que inicia hoy”, afirmó.

La autoridad Municipal indicó que bajo su gestión se había trabajado previamente lineamientos técnicos y operativos para la recolección de basura en este distrito, los cuales —según dijo— no fueron tomados en cuenta.

Sin embargo, manifestó que el propio director de la AAUD reconoció que las mismas empresas que la Alcaldía tenía en proceso de refrendo, y que no fueron avaladas por la Contraloría General de la República, ahora estarán operando con la Autoridad de Aseo en el distrito.

Incertidumbre por la tasa de aseo

Otro de los puntos planteados por la alcaldesa es la falta de claridad sobre el futuro de la tasa de aseo. Hasta ayer, el cobro se realizaba a través de ENSA y los fondos se transferían directamente a Revisalud, esquema que quedó sin efecto con la entrada de la AAUD este lunes 19 de enero. “Hoy no se tiene claro cómo será el manejo de la tasa de aseo”, advirtió.

Hernández aseguró que el análisis financiero elaborado por la Alcaldía para sostener el servicio quedó sin efecto tras la intervención estatal.

Llamado a escuchar el trabajo municipal

Aunque reiteró que dejará a un lado la confrontación política, la alcaldesa pidió que se escuche el trabajo técnico que ya se había desarrollado para el distrito. “Pido que se escuche el trabajo que se tenía para el distrito”, concluyó.

Sobre la demanda de la Alcaldía

La alcaldesa presentó el pasado jueves 15 de enero, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra la Resolución No. 1-1026, del 13 de enero, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo, que otorga a esta institución la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, al considerar que fue aprobada en violación de la ley y de la autonomía municipal.