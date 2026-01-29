Democracia y estabilidad regional, ejes del encuentro entre el presidente Mulino y la OEA

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves 29 de enero una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en la que coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas democráticas que fortalezcan la estabilidad política de los países del continente.

Durante el encuentro, realizado en el Palacio de las Garzas, ambos abordaron el seguimiento a la actual coyuntura geopolítica y el estado de las democracias en América, con especial atención en la situación de Centroamérica, considerada clave para la estabilidad regional.