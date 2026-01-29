  1. Inicio
PANAMÁ

Democracia y estabilidad regional, ejes del encuentro entre el presidente Mulino y la OEA

Por
Emiliana Tuñón
  • 29/01/2026 11:38
Panamá reiteró su respaldo a la OEA para impulsar iniciativas democráticas en Centro y Suramérica.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves 29 de enero una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en la que coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas democráticas que fortalezcan la estabilidad política de los países del continente.

Durante el encuentro, realizado en el Palacio de las Garzas, ambos abordaron el seguimiento a la actual coyuntura geopolítica y el estado de las democracias en América, con especial atención en la situación de Centroamérica, considerada clave para la estabilidad regional.

La reunión se desarrolló en el marco de la visita de Ramdin a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El mandatario panameño reiteró que la OEA cuenta con el respaldo de Panamá para promover iniciativas de carácter democrático e institucional que contribuyan al fortalecimiento de las democracias, así como al progreso y la estabilidad en Centro y Suramérica.

En el encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

