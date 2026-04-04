‘Democratizar la energía solar’, los detalles del proyecto de ley sobre neteo remoto

Más de 7 mil usuarios interconectados a la red eléctrica utilizan energía solar en Panamá. Un proyecto de ley, aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional, busca 'democratizar' el acceso mediante el neteo remoto y aumentar el número de usuarios.Se trata del proyecto de Ley 308, propuesto por el diputado suplente Gabriel Solís, y aprobado en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.'El neteo remoto básicamente permite que una persona pueda generar energía solar en un lugar distinto al lugar donde la consumen', explicó Solís a La Estrella de Panamá. 'Alguien podría tener paneles solares un terreno, ya sea en una finca o donde disponga, y la energía que se produce allí se inyecta a la red eléctrica y se descuenta de su propia factura de luz, digamos en su casa, apartamento u oficina donde no tenga la capacidad o el espacio físico pues para instalar paneles solares. Con esto, abrimos la puerta que toda la ciudadanía pueda producir la energía que va a consumir', añadió.Durante el debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, algunos diputados cuestionaron que el proyecto solo beneficiaría a un grupo reducido de personas, particularmente de renta alta que tengan la facilidad de tener terrenos o fincas para instalar los paneles.'Eso es un total sinsentido', respondió Solís. 'A lo mejor algunos no tendrán la capacidad de entender cómo funciona la economía capitalista en un país como el nuestro, donde hay mayor demanda, mayor oferta y los precios bajan. Digamos en los años 90, cuando salen los teléfonos a gran escala. Es cierto, había en ese momento un pequeño grupo de más poder adquisitivo que podía acceder a comprar un teléfono. Hoy en día en el país hay 2.5 teléfonos por cada habitante panameño, entonces eso mismo queremos que pase con los paneles solares', explicó.El diputado estima que en Panamá hay unos 400 mil apartamentos que no tienen la posibilidad de generar su energía solar los cuáles podrían tener acceso a la tecnología con esta nueva ley.