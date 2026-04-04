‘Democratizar la energía solar’, los detalles del proyecto de ley sobre neteo remoto

Más de 7 mil usuarios interconectados a la red eléctrica utilizan energía solar en Panamá. Un proyecto de ley, aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional, busca “democratizar” el acceso mediante el neteo remoto y aumentar el número de usuarios. Se trata del proyecto de Ley 308, propuesto por el diputado suplente Gabriel Solís, y aprobado en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. “El neteo remoto básicamente permite que una persona pueda generar energía solar en un lugar distinto al lugar donde la consumen”, explicó Solís a La Estrella de Panamá. “Alguien podría tener paneles solares un terreno, ya sea en una finca o donde disponga, y la energía que se produce allí se inyecta a la red eléctrica y se descuenta de su propia factura de luz, digamos en su casa, apartamento u oficina donde no tenga la capacidad o el espacio físico pues para instalar paneles solares. Con esto, abrimos la puerta que toda la ciudadanía pueda producir la energía que va a consumir”, añadió. Durante el debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, algunos diputados cuestionaron que el proyecto solo beneficiaría a un grupo reducido de personas, particularmente de renta alta que tengan la facilidad de tener terrenos o fincas para instalar los paneles. “Eso es un total sinsentido”, respondió Solís. “A lo mejor algunos no tendrán la capacidad de entender cómo funciona la economía capitalista en un país como el nuestro, donde hay mayor demanda, mayor oferta y los precios bajan. Digamos en los años 90, cuando salen los teléfonos a gran escala. Es cierto, había en ese momento un pequeño grupo de más poder adquisitivo que podía acceder a comprar un teléfono. Hoy en día en el país hay 2.5 teléfonos por cada habitante panameño, entonces eso mismo queremos que pase con los paneles solares”, explicó. El diputado estima que en Panamá hay unos 400 mil apartamentos que no tienen la posibilidad de generar su energía solar los cuáles podrían tener acceso a la tecnología con esta nueva ley.

Tope

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) establece un límite para el autoconsumo de energía solar en Panamá. En enero de este año, este tope se elevó de 4% a 5%, y se incrementó el tope de participación de la energía solar en la demanda eléctrica de 13% a 16%. El cambio fue motivado por el rápido crecimiento en el uso de energía solar el cuál se aproximaba al tope establecido. Para Jesús González, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar, es necesario aumentarlo mucho más. “El tope está estipulado a través de la ASEP para poder revisar cuáles son los comportamientos de la red dependiendo de las instalaciones. Básicamente es para ver cómo va comportándose la red con la instalación. Cada cierto tiempo se va aumentando el porcentaje dependiendo si la red o no soporta”, explicó González. “Nosotros siempre decimos que es necesario aumentarlo. Creemos que podemos en este momento llegar hasta el 10% y poder hacer los análisis correspondientes para que tengamos una penetración de la energía solar de calidad. La Cámara Panameña de Energía Solar es uno de varios colectivos consultados en la elaboración del proyecto de ley 308, entre los que también se encuentra el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y otros gremios relacionados al sector energéctivo. “Esta ley va acompañada de una reglamentación que debe ser aprobada por la ASEP, que es el ente regulador de los temas de energía eléctrica en Panamá. Así que no debe existir ninguna preocupación a la ciudadanía cuando existe un ente regulador como la ASEP. Adicionalmente a eso, eso está apoyado a poder reducir el consumo de energía y tarifa a las personas, a los comercios y a la industria”, detalló González.

Energía solar en Panamá