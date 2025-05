Despidos masivos en Bocas, huelga continúa; Genaro López es detenido

“La libertad sindical es fundamental y en este país no es un pecado ni un delito pensar distinto u oponerse a las medidas antipopulares que históricamente el sector empresarial y gubernamental han adoptado en contra del pueblo panameño”, también dijo el abobado.

Un día antes, el exsecretario general e histórico líder de Suntracs dejó claro que no pediría asilo en ninguna embajada, ya que no había cometido ningún delito. “Vengo a presentarme a la Fiscalía a ver qué es lo que están investigando, soy inocente, la lucha sigue”, sostuvo.

Masivos despidos en Bocas

En tanto, el sindicato bananero y el gobierno acercaron posturas sobre las afectaciones que denuncian, tienen los trabajadores del sector por la Ley 462. Los sindicalistas confirmaron que hubo avances sobre la nueva norma para los bananeros, pero todavía no es definitivo.

“Las acciones de huelga se mantienen firmemente y de manera indefinida. La ley que se trabajó está mejor que la primera ley, se dan un poco más de derechos a los bananeros, pero nosotros nos mantenemos porque la ley aún no está aprobada”, dijo Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana).

La ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Jackeline Muñoz, indicó que el texto fue elaborado “en conjunto” entre los bananeros y el Gobierno, y que esperaban fuera firmada por ambas partes.

Más temprano, el presidente, José Raúl Mulino, envió un ultimátum a Sitraibana durante su conferencia de prensa semanal, advirtiendo que el sindicato bananero tendría hasta la 1:30 p.m. para tomar una decisión.

“Si el señor Smith no firma el acuerdo, pues no va a haber ley, no se presentará ninguna ley sobre el tema bananero en las sesiones extraordinarias”, manifestó el presidente.

Por su parte, la empresa Chiquita Panamá anunció despidos masivos de todos sus trabajadores, argumentado que habría tenido lugar un “abandono de labores” desde el 28 de abril y que la huelga habría sido declarara “ilegal” por los tribunales.

La transnacional dijo que a partir hoy lo trabajadores despedidos deberán retirar su liquidación. La empresa afirmó haber intentado sin éxito que los empleados regresaran a sus puestos, y afirmó que las pérdidas superan los $75 millones.

En el vigésimo quinto día de protestas, hubo cierres en los puntos habituales desde tempranas horas de la jornada. Bocas del Toro continúa cerrado, así como hay protestas en Veraguas, Los Santos y la Ciudad de Panamá.

En el caso de la capital, los grupos docentes se concentraron en las calles principales, particularmente en las inmediaciones de la Iglesia del Carmen.