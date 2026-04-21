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Desplome en la aprobación: Carteras clave del Gabinete reprueban gestión

Ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y su homólogo de Obras Públicas, José Luis Andrade.
Ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y su homólogo de Obras Públicas, José Luis Andrade. Generada por IA
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 22/04/2026 00:00
La percepción ciudadana sobre los ministerios se mantiene fragmentada, sin impacto en la imagen global del gobierno
Desplome en la aprobación: Carteras clave del Gabinete reprueban gestión
Desplome en la aprobación: Carteras clave del Gabinete reprueban gestión

La evaluación ciudadana de los ministerios presenta un panorama desigual, con mejoras puntuales que no logran modificar la percepción global del gobierno.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, que recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y las perspectivas futuras. Se trata de un estudio cuantitativo desarrollado en ocho provincias del país —con excepción de Bocas del Toro, Darién y las comarcas—, basado en 1.506 entrevistas presenciales, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,5%.

Desplome en la aprobación: Carteras clave del Gabinete reprueban gestión
Desplome en la aprobación: Carteras clave del Gabinete reprueban gestión

Los resultados muestran que algunos ministerios registran avances entre enero y abril. Cultura sube de 4,6 a 5,2, mientras que Gobierno pasa de 3,5 a 4,5 y Comercio e Industrias de 3,6 a 4,2. Ambiente también presenta una leve mejora.

Sin embargo, estos avances conviven con retrocesos significativos en áreas sensibles. Desarrollo Social cae de 3,7 a 3,2, Presidencia baja de 3,0 a 2,8 y Seguridad muestra una leve disminución.

El caso más crítico es el de Obras Públicas, que registra la caída más pronunciada, al pasar de 2,9 a 2,3, consolidándose como la entidad peor evaluada.

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