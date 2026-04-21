Desplome en la aprobación: Carteras clave del Gabinete reprueban gestión

La evaluación ciudadana de los ministerios presenta un panorama desigual, con mejoras puntuales que no logran modificar la percepción global del gobierno.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, que recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y las perspectivas futuras. Se trata de un estudio cuantitativo desarrollado en ocho provincias del país —con excepción de Bocas del Toro, Darién y las comarcas—, basado en 1.506 entrevistas presenciales, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,5%.