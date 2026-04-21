Desplome en la aprobación: Carteras clave del Gabinete reprueban gestión

Los resultados muestran que algunos ministerios registran avances entre enero y abril. <b>Cultura sube de 4,6 a 5,2, mientras que Gobierno pasa de 3,5 a 4,5 y Comercio e Industrias de 3,6 a 4,2</b>. Ambiente también presenta una leve mejora.Sin embargo, estos avances conviven con retrocesos significativos en áreas sensibles. Desarrollo Social cae de 3,7 a 3,2, Presidencia baja de 3,0 a 2,8 y Seguridad muestra una leve disminución. El caso más crítico es el de Obras Públicas, que registra la caída más pronunciada, al pasar de 2,9 a 2,3, consolidándose como la entidad peor evaluada.