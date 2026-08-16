Detienen contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón en Puerto Manzanillo

Un contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón, que tenía como destino final Malasia, fue retenido en el Puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón, luego de que la mercancía fuera declarada de manera irregular como “buche de pescado” ante las autoridades. La detección se produjo este domingo durante un operativo de fiscalización e investigación desarrollado por el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME-Ambiental), con participación de la Dirección de Investigación Policial (DIP), en coordinación con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Determinarán qué especies contienen las aletas

Tras la retención del contenedor, especialistas realizarán la identificación taxonómica de las aletas decomisadas para determinar las especies presentes y establecer si alguna se encuentra incluida en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La identificación será clave para establecer las medidas que correspondan, debido a que el comercio internacional de especies incluidas en CITES está sujeto a regulaciones y controles específicos. Según MiAmbiente, Panamá mantiene una cuota cero para las especies de tiburón incluidas en los listados de CITES, por lo que la extracción, movilización y comercialización de productos derivados de estas especies están sometidas a las disposiciones de la legislación nacional y a las normas internacionales aplicables.

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