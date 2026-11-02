Día de los Difuntos en Panamá: las claves de los actos en el Cementerio Amador

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este lunes 2 de noviembre de 2026 los actos protocolares por el Día de los Difuntos, que tuvieron lugar en el Cementerio Amador, ubicado en El Chorrillo, como parte de las actividades que dan inicio a las conmemoraciones de las Fiestas Patrias. Durante la ceremonia, el mandatario colocó una ofrenda floral en el mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, reconocido como el primer presidente constitucional de Panamá. Posteriormente, participó en una segunda ofrenda floral ante el mausoleo de los Soldados de la Independencia, en homenaje a quienes tuvieron un papel en los acontecimientos que condujeron a la separación de Panamá de Colombia en 1903.

Las claves del mensaje de Julio Linares Franco durante la romería del 2 de noviembre

Estos son los temas que destacó Julio Linares Franco en su intervención en el Cementerio Amador: - Julio Linares Franco, orador de fondo: El abogado fue designado por el presidente Mulino para pronunciar las palabras centrales durante los actos protocolares. - Reflexión sobre la identidad nacional: En su discurso, Linares Franco destacó que la ceremonia era propicia para meditar sobre las raíces nacionalistas y los fundamentos de la nacionalidad panameña. - Referencia a la independencia de España: El orador recordó el proceso histórico del istmo y su decisión de independizarse de España el 28 de noviembre de 1821. - Evocación de Justo Arosemena: Linares Franco citó palabras pronunciadas por el político panameño en 1851, en las que hacía un llamado a superar la apatía y fortalecer el patriotismo, además de reclamar mayor atención del Gobierno hacia los asuntos del istmo. - Inicio de las actividades patrias: Los actos en el Cementerio Amador forman parte de las ceremonias oficiales que abren las conmemoraciones de las Fiestas Patrias.