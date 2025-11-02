Día de los Difuntos: Gobierno rinde honor a los procéres y mártires

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a su ministros y diversas autoridades llegaron al Cementerio Amador para rendir honor a los procéres y mártires de la patria en el Día de los Difuntos. Los actos protocolares iniciaron a las 8:00 de la mañana con la colocación de ofrenda floral ante el mausoleo del Dr.Manuel Amador Guerrero, primer presidente de Panamá.

Relato de la historia

El doctor Adolfo Ahumado fue el orador de fondo designado para hablar. Durante su discurso ofreció una alocución detallada sobre los acontecimientos que rodearon la declaración de la independencia de Panamá en 1903. Comenzó haciendo hincapié en la inferioridad militar de Panamá en aquellos momentos críticos. Esta vulnerabilidad, dijo, impulsó a los conspiradores a acelerar los pasos hacia la independencia. Ahumado mencionó que un factor de “grave trascendencia” que lograron fue el reconocimiento por parte de Estados Unidos. Recalcó que esto era fundamental para asegurar que la declaración de existencia de la nueva República de Panamá no fuera frustrada por una acción militar. Recordó que la declaración del nacimiento de la República se concretó cuando “el sol declina el 3 de noviembre de 1903”. Señaló una coincidencia histórica enigmática: la hora en que se declaró la independencia de Panamá fue precisamente la misma hora en que comenzaron, mucho después, los actos del 9 de enero de 1964.

Soldados de la Independencia