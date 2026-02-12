Diputados citan a la ministra del Mides por albergues infantiles: estas son las 42 preguntas que deberá responder

Un grupo de honorables diputados presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta para citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, a fin de que responda un extenso cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la situación de los albergues de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado.

La iniciativa busca que la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) rinda cuentas sobre la administración, supervisión, personal, denuncias, sanciones y uso de fondos públicos en estos centros, así como sobre el rol de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Entre los primeros puntos del cuestionario se solicita un desglose actualizado del número total de albergues existentes en el país, detallados por provincia y comarca, así como la cantidad de menores que residen en cada uno, especificando grupo etario, sexo y condición de discapacidad.

Los diputados también piden información sobre los estándares físicos, estructurales y técnicos que deben cumplir los albergues conforme a la normativa vigente, cuántos no cumplen con dichos requisitos y qué medidas correctivas se han adoptado. Asimismo, requieren datos sobre los centros que albergan más de un grupo etario, en atención a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 404 de 20 de octubre de 2020.

El cuestionario aborda además el perfil y cantidad de personal técnico en cada albergue, su tipo de contratación, los cursos y capacitaciones impartidos desde julio de 2024, y la frecuencia de inspecciones realizadas por los comités locales de supervisión y monitoreo.

Otro eje central son las denuncias por presuntos maltratos. Los diputados solicitan cifras sobre irregularidades detectadas desde julio de 2024, número de investigaciones administrativas abiertas, casos remitidos al Ministerio Público, funcionarios separados del cargo o que continúan laborando pese a estar bajo investigación. También preguntan si existen protocolos que prohíban expresamente castigos físicos, psicológicos, aislamientos o tratos degradantes.

La propuesta incluye interrogantes sobre posibles casos de menores cohabitando con adultos dentro de albergues, embarazos ocurridos mientras estaban bajo tutela estatal, y eventuales entregas de niños y adolescentes a personas no consanguíneas sin respaldo técnico o legal.

En el plano administrativo y financiero, se pide un desglose de los subsidios entregados por el Mides a ONG y patronatos que administran albergues desde julio de 2024, así como los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas aplicados.

También se cuestiona cómo el ministerio explica que, pese a denuncias graves, los comunicados oficiales describan la situación como adecuada o controlada.

El cuestionario incluye preguntas específicas sobre el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, tales como quién tiene acceso al sistema de videovigilancia, desde cuándo se suministra comida empacada y cuál es la empresa proveedora, así como el plazo previsto para la reparación total de su cocina.

Finalmente, los diputados plantean preguntas de fondo sobre la responsabilidad del Estado en casos de maltrato bajo su tutela y solicitan a la ministra una definición “clara, verificable y operativa” de lo que significa proteger a un niño bajo custodia estatal.

La citación deberá seguir el trámite correspondiente en el Legislativo, en medio de un contexto de creciente escrutinio público sobre la gestión de los albergues y las condiciones en que se encuentran los menores bajo protección institucional.