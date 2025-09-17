Diputados exigen revisar fuerte recorte al presupuesto de la UDELAS para 2026

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional coincidió en que el recorte del 56% al presupuesto de la UDELAS para 2026 pone en riesgo la planilla docente, la matrícula estudiantil, los proyectos de investigación y la construcción de extensiones universitarias en varias provincias, lo que compromete la calidad de la educación superior pública.

Durante la sustentación del presupuesto, la rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios, manifestó su preocupación por la drástica disminución de recursos aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Mientras la institución solicitó 82.3 millones de balboas para funcionamiento e inversión, solo se recomendaron 36.3 millones, lo que representa una reducción superior al 50%.

Terreros advirtió que, de mantenerse este escenario, no será posible cubrir los salarios del personal docente ni sostener las prácticas de los estudiantes. Además, se paralizarían las obras de infraestructura en Coclé, Colón y Los Santos, y se limitaría el avance de investigaciones que permiten que la universidad figure en rankings académicos internacionales.