Diputados exigen revisar fuerte recorte al presupuesto de la UDELAS para 2026

Actualmente, <b>la universidad cuenta con 13,139 estudiantes y 1,577 docentes, y ha graduado más de 51 mil profesionales desde su creación en el año 2000</b>. Ofrece 38 carreras de pregrado, 64 programas de maestría y postgrado, dos doctorados y cerca de 300 diplomados.<b>UDELAS también llega a comunidades apartadas, como Guna Yala y la comarca Ngäbe Buglé</b>, con programas únicos en el país en áreas como dificultades del aprendizaje, educación especial, estimulación temprana, fonoaudiología, optometría y gerontología, entre otras.La rectora Terreros recordó que la institución cumple al 100% con los informes de transparencia exigidos por la Antai y que, a diferencia de otras universidades públicas, sus estudiantes deben cubrir matrículas más elevadas. A su juicio, <b>'reducir el presupuesto a UDELAS significa golpear una universidad que ha demostrado calidad, impacto social y eficiencia en la rendición de cuentas'</b>.