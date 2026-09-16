Diputados retomarían los acuerdos en la Comisión de Reformas Electorales

Los acuerdos alcanzados durante nueve meses de discusión en la Comisión Nacional de Reformas Electorales volverán a la mesa de los diputados, luego de que el presidente de la Comisión de Gobierno, Benicio Robinson, adelantara que la Asamblea revisará esos consensos que no fueron incluidos en el proyecto de ley presentado por el Tribunal Electoral (TE). El diputado Robinson, quien es el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuestionó que el proyecto de ley solo incorpore propuestas del Tribunal Electoral, pero deje fuera planteamientos formulados por partidos políticos que participaron en la discusión de las reformas. Sin embargo, algunos acuerdos alcanzados por la Comisión de Reformas Electorales, en la que los partidos políticos son mayoría, ya han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. “Nosotros vamos a tomar muy mucho en consideración lo que se dio realmente en la discusión de los partidos políticos y la sociedad que participaron de ahí”, manifestó. Robinson señaló que algunas propuestas planteadas por el Tribunal Electoral sí llegaron al proyecto, mientras que otras formuladas por partidos e independientes no fueron incorporadas. “Las que presentó el Tribunal ellos sí la trajeron, pero las que presentaron los partidos, los independientes, no vinieron”, dijo.

Cortés reclama que se respete lo discutido

Durante la jornada, la dirigente de Realizando Metas, Alma Cortés, también cuestionó que las propuestas discutidas durante los meses de trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales no fueran tomadas en cuenta en el proyecto. Cortés recordó que los participantes trabajaron durante nueve meses y 35 sesiones en la elaboración de propuestas para modificar las reglas electorales. “Todos los actores de la sociedad civil, empresa privada, partidos políticos, todas las organizaciones, trabajamos en unas reformas electorales que desafortunadamente, con el debido respeto, señores magistrados, no fue tomado nada en cuenta de lo que nosotros aprobamos en la Comisión de Reformas Electorales”, expresó. Uno de los puntos que pidió revisar es el artículo relacionado con la continuidad de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Cortés planteó que ese espacio debe mantenerse porque permite la participación de distintos sectores. “Por eso yo les pido a la Comisión que eliminen ese artículo y reformen y que eliminen la Comisión de Reformas Electorales”, señaló. Cortés también cuestionó la doble fiscalización del financiamiento público de los partidos políticos y pidió definir si esa función corresponde a la Contraloría General de la República o al Tribunal Electoral. “Ningún partido se opone a cumplir, hemos estado cumpliendo. Pero dos fiscalizadores, yo no creo que esto sea necesario”, sostuvo.

TE defiende objetivos de la reforma

El magistrado Narciso Arellano planteó que la reforma busca fortalecer distintos componentes del sistema electoral, entre ellos la competencia política, la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia electoral. Arellano señaló que uno de los objetivos es asegurar que el acceso a la representación política dependa principalmente de la voluntad ciudadana expresada mediante el sufragio. También destacó la transparencia como un mecanismo para fortalecer el control sobre el financiamiento político, los registros electorales y las actuaciones vinculadas con el proceso electoral, de modo que la ciudadanía pueda conocer y fiscalizar los elementos que inciden en la competencia electoral. En materia de rendición de cuentas, el magistrado sostuvo que la reforma establece mayores niveles de responsabilidad para partidos políticos, candidatos y servidores públicos, especialmente respecto al uso de recursos, el cumplimiento de obligaciones electorales y las reglas de funcionamiento y financiamiento. Arellano agregó que la justicia electoral busca garantizar una tutela efectiva y oportuna de los derechos políticos, junto con un régimen sancionador que responda ante conductas que afecten la integridad del proceso electoral. Sobre la participación ciudadana, el magistrado destacó la responsabilidad constitucional del Tribunal Electoral de impulsar las reformas que considere necesarias para el funcionamiento del sistema electoral, pero también planteó la necesidad de garantizar la participación de la sociedad en la discusión mediante un foro ciudadano fortalecido e inclusivo.

Prado pide igualdad entre partidos e independientes

La diputada Janine Prado centró parte de su intervención en el financiamiento público y en las condiciones de participación de los partidos políticos y los candidatos por libre postulación. Prado recordó que en 2019 los partidos políticos recibieron el 96.5% del financiamiento público y los candidatos independientes el 3.5%. Para las elecciones de 2024, según explicó, la distribución cambió a 93% para los partidos y 7% para los candidatos por libre postulación. La diputada cuestionó que el proyecto mantenga un esquema que, según su planteamiento, concentra la mayor parte de los recursos en los partidos políticos y propuso reducir el financiamiento público. También advirtió sobre posibles cambios en los requisitos para la constitución de partidos y la libre postulación. “Tenemos que pensar únicamente en aquel panameño que quiera correr para la próxima contienda, que lo pueda hacer por el vehículo que quiera hacerlo, bien sea por la libre postulación o por un partido político, pero que garanticemos como diputados de la República en esta Asamblea que pueda ser en igualdad de condiciones”, afirmó. Prado sostuvo que la discusión legislativa debe buscar reglas que permitan la participación de los ciudadanos sin establecer obstáculos adicionales para quienes quieran competir electoralmente. “La democracia se fortalece abriendo la participación y no protegiendo a los que ya tienen el poder”, manifestó.