Dirección de Protección de Datos en Panamá: ‘Por debajo de la curva’ y con déficit de personal

Por otro lado, el exdirector hizo una distinción necesaria sobre las facultades de la ANTAI para evitar confusiones en la opinión pública. Si bien reconoció y aplaudió las recientes gestiones de la autoridad en la lucha contra el nepotismo y las sanciones basadas en el <b>Código de Ética de los servidores públicos</b>, fue enfático en aclarar que estos éxitos pertenecen al brazo de<b> 'transparencia' </b>y no al de <b>'protección de datos'.</b>Barsallo contó que, aunque es loable que la institución ejerza sus facultades sancionadoras ante faltas administrativas, esto no compensa la deuda pendiente en la protección de la información de los ciudadanos.<b> </b><i><b>'Mientras el brazo de transparencia se fortalece, el de protección de datos parece haber quedado relegado a una mínima expresión administrativa que urge ser atendida',</b></i><b> </b>concluyó.