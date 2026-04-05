Dos víctimas fatales y 17 rescates durante la operación Guardianes 2026 del Sinaproc

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un nuevo informe en el marco de la operación Guardianes 2026, fase III, ante la alta movilización de ciudadanos durante la Semana Santa.

El director del Sinaproc, Omar Smith, informó a través de diversos medios que este año se ha registrado una disminución en la cantidad de personas que acuden a playas, balnearios, ríos y áreas protegidas.

Entre los hechos más relevantes, la entidad reportó una víctima fatal por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí, así como otra por un incidente ocurrido en el sector de Río Indio, en el distrito de Penonomé. En este último caso, las autoridades del Ministerio Público mantienen las investigaciones en curso.

El informe también destaca el rescate de tres menores de edad en Playa La Ensenada, quienes se encontraban en condiciones de alto riesgo debido al fuerte oleaje. Durante la operación, algunos rescatistas resultaron lesionados.

Asimismo, se registraron dos rescates adicionales en Playa Las Lajas, elevando a 17 el total de personas auxiliadas en distintos puntos del país.