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PANAMÁ

Dos víctimas fatales y 17 rescates durante la operación Guardianes 2026 del Sinaproc

El Sinaproc reporta dos víctimas fatales y 17 rescates en operativo nacional
El Sinaproc reporta dos víctimas fatales y 17 rescates en operativo nacional @sinaproc_panama
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/04/2026 09:55
Este año se ha registrado una disminución en la cantidad de personas que acuden a playas, balnearios, ríos y áreas protegidas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un nuevo informe en el marco de la operación Guardianes 2026, fase III, ante la alta movilización de ciudadanos durante la Semana Santa.

El director del Sinaproc, Omar Smith, informó a través de diversos medios que este año se ha registrado una disminución en la cantidad de personas que acuden a playas, balnearios, ríos y áreas protegidas.

Entre los hechos más relevantes, la entidad reportó una víctima fatal por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí, así como otra por un incidente ocurrido en el sector de Río Indio, en el distrito de Penonomé. En este último caso, las autoridades del Ministerio Público mantienen las investigaciones en curso.

El informe también destaca el rescate de tres menores de edad en Playa La Ensenada, quienes se encontraban en condiciones de alto riesgo debido al fuerte oleaje. Durante la operación, algunos rescatistas resultaron lesionados.

Asimismo, se registraron dos rescates adicionales en Playa Las Lajas, elevando a 17 el total de personas auxiliadas en distintos puntos del país.

Más de 94 mil vehículos viajaron al interior, según la Policía

La Policía Nacional de Panamá informó que, durante el operativo de Semana Santa, se registró un aforo vehicular de 94,829 autos hacia el interior del país y 43,090 en retorno hacia la ciudad capital.

De acuerdo con el reporte, estas cifras corresponden al periodo comprendido desde el mediodía del jueves hasta la tarde del sábado, reflejando una alta movilización en las principales vías.

Asimismo, las autoridades contabilizaron 2,481 infracciones de tránsito, de las cuales 774 fueron por exceso de velocidad y 36 por embriaguez comprobada. Además, 219 vehículos fueron removidos mediante grúa como parte de los operativos de control.

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