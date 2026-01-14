El 64,9% se opone a la reapertura de la mina, según encuesta

<b>La minería sigue siendo uno de los temas más sensibles y polarizantes del debate nacional</b>. Lejos de diluirse con el paso del tiempo, la discusión sobre una eventual reapertura de la <a href="/tag/-/meta/minera-panama">mina mantiene una resistencia mayoritaria</a> en la opinión pública, incluso en un contexto de estrechez económica y necesidad de empleo. <b>Así lo revela la más reciente medición de la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá</b>, elaborada por Prodigious Consulting.El estudio se basa en 1,510 entrevistas cara a cara realizadas a personas mayores de 18 años en ocho provincias del país: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y Veraguas. Con un margen de error de 2,5 % y un nivel de confianza del 95 %, el levantamiento no solo permite captar una fotografía puntual, sino analizar la evolución de la percepción ciudadana a lo largo del último año y medio, en un período marcado por tensiones sociales, presiones económicas y debates ambientales.Los resultados son contundentes. En enero, el 64,9 % de la ciudadanía manifestó estar en desacuerdo con la reapertura de la mina, aun si se planteara bajo mejores términos y condiciones contractuales. En contraste, solo el 29,9 % expresó estar de acuerdo, lo que confirma que el rechazo no es coyuntural, sino estructural.