El 64,9% se opone a la reapertura de la mina, según encuesta

La minería sigue siendo uno de los temas más sensibles y polarizantes del debate nacional.

Lejos de diluirse con el paso del tiempo, la discusión sobre una eventual reapertura de la mina mantiene una resistencia mayoritaria en la opinión pública, incluso en un contexto de estrechez económica y necesidad de empleo.

Así lo revela la más reciente medición de la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting.

El estudio se basa en 1,510 entrevistas cara a cara realizadas a personas mayores de 18 años en ocho provincias del país: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Con un margen de error de 2,5 % y un nivel de confianza del 95 %, el levantamiento no solo permite captar una fotografía puntual, sino analizar la evolución de la percepción ciudadana a lo largo del último año y medio, en un período marcado por tensiones sociales, presiones económicas y debates ambientales.

Los resultados son contundentes. En enero, el 64,9 % de la ciudadanía manifestó estar en desacuerdo con la reapertura de la mina, aun si se planteara bajo mejores términos y condiciones contractuales. En contraste, solo el 29,9 % expresó estar de acuerdo, lo que confirma que el rechazo no es coyuntural, sino estructural.