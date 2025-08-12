El apretado presupuesto del Ifarhu y las secuelas de un desgreño

Por otro lado, el funcionario detalló que como parte de la contención de gasto en la entidad, habrá una reducción del 10 % de la planilla.Además, reveló que en la administración anterior se duplicó la planilla de la institución, de allí la necesidad de la contención del gasto.Godoy explicó que también en la contención del gasto en el Ifarhu habrá una reducción en los viáticos y viajes. 'La contención del gasto establece parámetros desde el punto de vista operativo'.'En el tema del personal nos exigen reducir el 10 % de la planilla del personal', detalló.Al ser consultado si encontró 'botellas' al comenzar su gestión, Godoy indicó que 'no necesariamente son botellas, pero por las exigencias' y los lineamientos del Gobierno central 'tenemos que desvincular a unas 82 personas'.Sobre en qué sede habría una mayor cantidad de desvinculaciones, informó que serán a nivel nacional 'porque al final del día tenemos que seguir dando el servicio'.Por otro lado, el director recordó que por la situación de la entidad este año no se celebró un Concurso Nacional de Becas.Con este escenario, en el 2026 en el presupuesto del Ifarhu se le debe dar prioridad a programas destinados a la población vulnerable.El director de Ifarhu afirmó que espera que los recursos que les asignen en el presupuesto para 2026 les permita ampliar los programas destinados a la población vulnerable.