El calor en las casas y barrios de ciudad de Panamá

A lo largo de la historia la incomodidad por la humedad y las altas temperaturas ha sido un tema recurrente en los relatos que narraban la experiencia de visitar la ciudad de Panamá. Es así como abundan los registros sobre este tema en los relatos de los cronistas en tiempos de la colonia, o en los libros de viaje de exploradores y viajeros del siglo XIX. La arquitectura zoneíta es una muestra clara del intento de generar una vivienda optimizada para vivir en los trópicos, adecuada a las inclemencias del tiempo y a convivir con los bichos y la naturaleza.

Con el avance de la tecnología y el estudio de la climatología tropical y global se han construido mejores herramientas para entender el impacto de la radiación solar, abordando la cuestión ‘del calor’ a través de indicadores como la temperatura, la sensación térmica, - que es la combinación de temperatura y humedad-, y en época más reciente, ‘la temperatura superficial del suelo’ y la idea de las ‘islas urbanas de calor’.

Las islas urbanas de calor superficial es un concepto desarrollado por el geógrafo y climatólogo Timothy Richard Oke (1982) en su artículo pionero sobre el tema, ‘The energetic basis of the urban heat island’, que explica que el papel de los materiales de construcción es fundamental para comprender los procesos energéticos que generan la Isla de Calor Urbano.

En su concepción más reciente, las ‘Islas Urbanas de Calor Superficial (IUCS)’ describen un fenómeno en el que las áreas urbanizadas registran temperaturas más altas que sus alrededores rurales o naturales, sobre todo debido a la sustitución de la vegetación por concreto, asfalto, techos de metal y otras superficies impermeables que absorben y retienen energía y el calor durante el día.

En el Observatorio de Riesgo Urbano de la Florida State University en Panamá, junto a nuestros socios Metromapas y Esri Panamá, hemos querido estudiar este fenómeno de las ‘islas urbanas de calor superficial’ a partir del uso de imágenes de satélite Landsat de la NASA y tecnología geoespacial. Para esto hicimos una comparación de los promedios de temperatura superficial en la ciudad de Panamá, para dos períodos, de 2000 a 2006 y luego de 2019 a 2025.

Los hallazgos permiten confirmar que efectivamente, el planeta se calienta debido al cambio climático. Así que encontramos que aún en espacios sin intervención humana, como el Parque Nacional Soberanía, la temperatura superficial de estos bosques ha aumentado en 0.64° C durante los últimos 25 años. Pero lo más alarmante es la forma tan acelerada en que las temperaturas superficiales, -de calles, aceras, estacionamientos, paredes y techos de los barrios-, ha aumentado durante el mismo período.

Los barrios de la ciudad de Panamá han sufrido en promedio un aumento de 2.8°C en la temperatura entre los dos períodos de estudio. Entre los sectores con los mayores aumentos se encuentran Brisas del Golf, que tuvo un aumento de 6.37° C, pasando de 38.23°C (2000-2006) a 45°C (2019-2025); Don Bosco en donde el aumento fue de 4.16°C, pasando de 45.3°C (2000-2006) a 48.7°C (2019-2025) y, por último, la ciudad de la Salud y Merca Panamá donde la temperatura superficial a inicios de siglo, -cuando todavía era un campo de antenas-, era de 36.9°C (2000-2006) mientras que en la actualidad llega a 46.7°C (2019-2025).