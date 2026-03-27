El Canal de Panamá registra debut de crucero Virgin

El Canal de Panamá registró un nuevo hito al recibir el tránsito inaugural del crucero Brilliant Lady, perteneciente a la línea Virgin Voyages, marcando así la primera operación de esta compañía a través de la vía interoceánica.

Durante su paso por las esclusas neopanamax —que este año cumplen una década de funcionamiento—, la Autoridad del Canal hizo entrega de una placa conmemorativa a la embarcación, como parte de la tradición que distingue los tránsitos inaugurales.

El Brilliant Lady, con 277 metros de eslora, 38 metros de manga y capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes, se suma al grupo de cinco cruceros que completan su primer cruce en la temporada 2025–2026. Entre ellos figuran el Aidadiva, Celebrity Ascent, Star Seeker y Disney Adventure, este último con tránsito realizado el pasado 2 de febrero.