El Canal de Panamá registra debut de crucero Virgin

El <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> registró un nuevo hito al recibir el tránsito inaugural del crucero <i>Brilliant Lady</i>, perteneciente a la línea Virgin Voyages, marcando así la primera operación de esta compañía a través de la vía interoceánica.Durante su paso por las esclusas neopanamax —que este año cumplen una década de funcionamiento—, la Autoridad del Canal hizo entrega de una placa conmemorativa a la embarcación, como parte de la tradición que distingue los tránsitos inaugurales.El <i>Brilliant Lady</i>, con 277 metros de eslora, 38 metros de manga y capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes, se suma al grupo de cinco cruceros que completan su primer cruce en la temporada 2025–2026. Entre ellos figuran el <i>Aidadiva</i>, <i>Celebrity Ascent</i>, <i>Star Seeker</i> y <i>Disney Adventure</i>, este último con tránsito realizado el pasado 2 de febrero.