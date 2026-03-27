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El Canal de Panamá registra debut de crucero Virgin

El Canal de Panamá recibe moderno crucero Brilliant Lady.
El Canal de Panamá recibe moderno crucero Brilliant Lady. Canal de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/03/2026 08:53
El Brilliant Lady marcó un hito en la ruta interoceánica al pasar por el Canal de Panamá.

El Canal de Panamá registró un nuevo hito al recibir el tránsito inaugural del crucero Brilliant Lady, perteneciente a la línea Virgin Voyages, marcando así la primera operación de esta compañía a través de la vía interoceánica.

Durante su paso por las esclusas neopanamax —que este año cumplen una década de funcionamiento—, la Autoridad del Canal hizo entrega de una placa conmemorativa a la embarcación, como parte de la tradición que distingue los tránsitos inaugurales.

El Brilliant Lady, con 277 metros de eslora, 38 metros de manga y capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes, se suma al grupo de cinco cruceros que completan su primer cruce en la temporada 2025–2026. Entre ellos figuran el Aidadiva, Celebrity Ascent, Star Seeker y Disney Adventure, este último con tránsito realizado el pasado 2 de febrero.

Canal de Panamá recibe a Virgin Voyages por primera vez
Canal de Panamá recibe a Virgin Voyages por primera vez Canal de Panamá

La operación destacó la precisión y coordinación de la fuerza canalera, con la participación de equipos de practicaje, remolcadores, control de tráfico y personal de esclusas, garantizando un tránsito seguro y eficiente.

La llegada de Virgin Voyages al Canal refleja el creciente interés de la industria de cruceros por incluir esta ruta en sus itinerarios, impulsada por la experiencia única del cruce interoceánico y la confiabilidad operativa de la vía panameña.

Con más de 30 millones de pasajeros movilizados anualmente a nivel global, la industria de cruceros continúa en expansión, mientras el Canal de Panamá se consolida como un destino estratégico para líneas que buscan diversificar sus rutas y ofrecer experiencias diferenciadas a sus viajeros.

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