Autoridad de Turismo advierte: nueva tasa aeroportuaria afectaría la competitividad de Panamá

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, expresó la mañana de este viernes 27 de marzo su preocupación por el anteproyecto de ley presentado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, que propone la creación de una “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito”.

Según De León, la iniciativa podría afectar directamente la competitividad del país como destino y hub regional. “Nos afectaría la competitividad. La empresa privada, Asociación Panameña de Hoteles, la Cámara de Turismo, inclusive periodistas, se han expresado acerca de esta iniciativa”, señaló, dejando claro que existe una preocupación compartida en distintos sectores.

La funcionaria fue enfática en que, en el contexto actual, Panamá debe enfocarse en fortalecer su posicionamiento internacional, en lugar de implementar medidas que puedan restarle atractivo. “Si en Panamá estamos empezando a posicionarnos y vamos por buen camino, ¿para qué restarnos esa competitividad?”, cuestionó.

En ese sentido, subrayó que la prioridad debe ser impulsar estrategias que aumenten la conectividad aérea y atraigan más visitantes. “Nuestro enfoque debería ser buscar más líneas aéreas, aumentar nuestra conectividad y transformar esas iniciativas en mayor entrada de visitantes al país”, sostuvo.

De León también indicó que este tipo de propuestas no deberían formar parte de la discusión actual y reiteró que el país necesita consolidar su crecimiento en el sector turístico. “No debería estar sobre la mesa”, afirmó.

Por otro lado, destacó el impacto positivo que tendrán los próximos Juegos Sudamericanos para la proyección internacional de Panamá.

A su juicio, este tipo de eventos posicionan al país como un destino capaz de albergar actividades de gran escala, desde competencias deportivas hasta congresos y convenciones.

“Es una forma de decirle al mundo que estamos listos para eventos grandes, para convertirnos en sede de congresos, convenciones y eventos deportivos de talla mundial”, concluyó.