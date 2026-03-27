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Fútbol

EN VIVO: Sudáfrica vs. Panamá en Durban

Panamá jugará ante Sudáfrica en duelo amistoso.
Panamá jugará ante Sudáfrica en duelo amistoso. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 27/03/2026 11:42
Panamá se enfrenta a Sudáfrica en lo que es su primer partido en la historia en África
1:53 PM
27/03/2026

90'

Se agregan 5 minutos

1:50 PM
27/03/2026

86'

Lo domina Sudáfrica cerca del final

Los locales mantienen la posesión del balón, mientras que Panamá defiende en bloque medio esperando el error de los sudafricanos para atacar a los espacios aprovechando la líneas adelantadas.

1:44 PM
27/03/2026

80'

¡Yanis al poste!

Fajardo roba la pelota en el mediocampo tenía todo para enfrentar al portero, pero decide frenar. Recibe la ayuda de Godoy y Yanis, quien este último termina rematando, pero el intento se estrelló en el poste. Se salva Sudáfrica.

1:42 PM
27/03/2026

78'

Se detuvo el partido para atender a Harvey, quien quedó postrado en el campo, pero ya se reanuda el partido

1:38 PM
27/03/2026

74'

Cambios en Panamá

Salen del campo Miller y Martínez para que hicieran su ingreso Andrés Andrade y Carrasquilla.

1:37 PM
27/03/2026

73'

Se lo pierde Sudáfrica

Pase a Godoy, pero deja pasar el balón no se fija que tenía una marca atrás y pierde la posesión en terreno peligroso. Al final el disparo contrario se marchó desviado, pero error grave de Godoy.

1:32 PM
27/03/2026

68'

¡El banderín y Mosquera salvan a Panamá!

Mano a mano que nuevamente salva Mosquera. Sin embargo, el delantero sudafricano estaba en fuera de juego. Otra vez se salva Panamá, la defensa no ha estado muy certera en este partido.

1:29 PM
27/03/2026

65'

Doble cambio en Panamá

Salen del terreno de juego Waterman y Krug para que ingresen Fajardo y Godoy. Con este cambio. Harvey pasa como zaguero y Godoy hará de mediocampista junto con Martínez.

1:27 PM
27/03/2026

63'

Nuevo capitán sobre el terreno de juego

Con la salida de Davis, Bárcenas, quien anotó el gol para Panamá y cumple su partido 100 con el equipo, ha quedado como capitán.

1:25 PM
27/03/2026

60'

Panamá tiene un poco más el control del partido

Más allá del empate, Panamá se muestra un poco más cómodo dentro del partido, controlando más la pelota con la posesión y sin desesperarse para encontrar los espacios para atacar.

1:18 PM
27/03/2026

53'

Avanzan los minutos y Panamá se acerca a la portería rival

El gol del empate ha despertado a los nuestros. Harvey se combina con Blackman por la derecha, este último pone un centró al segundo palo para Gutiérrez, pero defiende bien el equipo sudafricano.

1:13 PM
27/03/2026

49'

Sudáfrica lo empata en los primeros compases del segundo tiempo

Par de rebotes ayudaron a que Sudáfrica empatara en el marcador con un gol de Appollis. Recentro en el área chica de Mudau para que Appollis tan solo tenga que empujar el balón al fondo de las redes.

1:11 PM
27/03/2026

48'

¡Gol de Sudáfrica! Se empata el partido 1-1

1:10 PM
27/03/2026

45'

Cambio en Panamá. Ingresa Jorge Gutiérrez por Eric Davis

1:08 PM
27/03/2026

45'

¡Arranca la segunda parte!

12:53 PM
27/03/2026

45+4'

¡Final del primer tiempo! ¡Lo gana Panamá 0-1 con gol de Bárcenas!

12:48 PM
27/03/2026

45'

¡Otra vez Mosquera!

Disparo lejano y Mosquera otra vez atajando el balón, enviándolo al tiro de esquina.

12:46 PM
27/03/2026

43'

¡Ataja Mosquera la primera del juego!

Orlando Mosquera ingresó con todo. Le gana un mano a mano al delantero de sudafricano y se salva Panamá. Si no fuese por los porteros otra historia se estaría contando.

12:44 PM
27/03/2026

42'

Se produce el primer cambio en Panamá

Sale por lesión Mejía, quien no era titular con el equipo hace mucho tiempo. Ingresó Orlando Mosquera.

12:42 PM
27/03/2026

39'

¡Alerta en el equipo! Pide el cambio Luis Mejía por problemas musculares. Se prepara Orlando Mosquera

12:40 PM
27/03/2026

38'

Se reanuda nuevamente el partido…

12:39 PM
27/03/2026

36'

Se detiene nuevamente el partido. Eric Davis cae mal al momento de defender un balón aéreo…

12:37 PM
27/03/2026

34'

Sigue atacando Sudáfrica

Panamá no logra hacerse con el balón, aunque si ha controlado mejor el partido. Mientras que Sudáfrica sigue apostando por atacar por la banda izquierda que esta siendo defendido por Blackman y Krug.

12:32 PM
27/03/2026

29'

¡Otra vez Mejía!

Tiro libre en posición peligrosa para Sudáfrica, pero bien estaba posicionado Mejía para quedarse con el balón. Ya lleva dos atajadas importantes del portero panameño del Nacional de Uruguay en este compromiso.

12:29 PM
27/03/2026

26'

Primer amonestado del partido. Moremi de Sudáfrica se lleva la cartulina amarilla por simular una falta dentro del área

12:27 PM
27/03/2026

24'

¡Panamá se pone por delante en el marcador por medio de Bárcenas y ya lo gana 0-1!

Buena presión en la parte delantera por parte de los nuestros. Ejerce presión Waterman, Bárcenas y Davis para forzar el error. El jugador del Mazatlán que cumple 100 partidos traslado el balón hacia dentro, amagó el disparo y envió el disparo hacia el primer poste para vencer al portero y poner a Panamá por encima en el marcador 0-1.

12:25 PM
27/03/2026

¡GOOOOOOOL DE PANAMÁ!

12:25 PM
27/03/2026

23'

Finalmente se recupera y se reinicia el juego

12:24 PM
27/03/2026

21'

Se detiene el partido por una posible lesión de Luis Mejía…

12:22 PM
27/03/2026

19'

¡Se salva Panamá! ¡Atajó Mejía!

Panamá pierde la pelota en la mitad, muchas imprecisiones en la entrega…este último la pierde Harvey, aprovecha en la elaboración de la jugada Sudáfrica, le queda el balón a Appollis, pero bien achicó Mejía y ataja el balón.

12:20 PM
27/03/2026

17'

Poca posesión para Panamá

Los locales se han encargado de quedarse con el balón en los últimos minutos del cotejo. Panamá es más peligroso cuando Sudáfrica pierde el balón o se equivoca en los pases.

12:16 PM
27/03/2026

12'

Segundo fuera de juego para Panamá…

Sudáfrica tiene la última línea muy adelantada y es por ello que los visitantes aprovechan para atacar a las espaldas de los defensas. Ya es el segundo fuera de juego que le señalan a Waterman, aunque parecía dudoso.

12:14 PM
27/03/2026

10'

Sudáfrica empieza a pisar fuerte

Los locales están concentrando los ataques por la banda izquierda, han tenido buenos rompimientos en diagonal, confundiendo a los zagueros panameños. Más allá de eso, Panamá se ha portado eficiente en defensa.

12:11 PM
27/03/2026

7'

Seguimos en la fase de estudio…

Más allá de que a Panamá se le ha permitido avanzar en par ocasiones en ofensiva, Sudáfrica a retomar vuelo para atacar.

12:07 PM
27/03/2026

3'

Panamá se posiciona con un claro 5-4-1 en defensiva

En los primeros minutos, Panamá ha robado varios balones en la mitad de la cancha, sin embargo no ha podido avanzar en ofensiva.

12:04 PM
27/03/2026

1'
¡Primer intento de Panamá!

Sudáfrica pierde la pelota en zona defensiva, el balón le queda a Harvey al interceptar el balón, probó de media distancia, pero el disparo fue con poca potencia. ¡Primer intento de los nuestros!

12:02 PM
27/03/2026

1'

¡Comienza el partido en Durban!

12:01 PM
27/03/2026

¡Queda poco y se nota un estadio con mucha afición en Durban!

En estos momentos ya los jugadores se colocan en la grama para iniciar el partido, hay que recordar que este será el primero de los dos duelos amistosos contra Sudáfrica, el siguiente será en la Ciudad del Cabo este martes 31 de marzo.

11:55 AM
27/03/2026

¡Ya salen los jugadores al terreno de juego y se escuchan los himnos nacionales en el estadio Moses Mabhida en Durban!

11:52 AM
27/03/2026

¡Bárcenas hace historia!

Este partido será muy especial para Édgar Bárcenas, ya que cumple su partido 100 con la selección de Panamá.

11:47 AM
27/03/2026

¡Ya tenemos alineaciones! Muchas sorpresas para Panamá…

El técnico Thomas Christiansen decide salir con un 11 titular con muchas variantes, bajo un 5-4-1.

Alineación de Panamá: Mejía; Blackman, Krug, Córdoba, Miller, Davis; Martínez, Harvey, Yanis, Bárcenas y Waterman.

 

Alineación de Sudáfrica: Williams, Okon, Modiba, Sithole, Mudau, Mokoena, Zwane, Ndamane, Appollis, Moremi y Foster.

11:44 AM
27/03/2026

¡En breve arranca el partido!

¡Bienvenidos al minuto a minuto de La Estrella de Panamá del partido entre Sudáfrica y Panamá! En breve minutos arrancará el encuentro en este primer duelo amistoso de cara a esa preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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