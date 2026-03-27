EN VIVO: Sudáfrica vs. Panamá en Durban

90'
Se agregan 5 minutos
86'
Lo domina Sudáfrica cerca del final
Los locales mantienen la posesión del balón, mientras que Panamá defiende en bloque medio esperando el error de los sudafricanos para atacar a los espacios aprovechando la líneas adelantadas.
80'
¡Yanis al poste!
Fajardo roba la pelota en el mediocampo tenía todo para enfrentar al portero, pero decide frenar. Recibe la ayuda de Godoy y Yanis, quien este último termina rematando, pero el intento se estrelló en el poste. Se salva Sudáfrica.
78'
Se detuvo el partido para atender a Harvey, quien quedó postrado en el campo, pero ya se reanuda el partido
74'
Cambios en Panamá
Salen del campo Miller y Martínez para que hicieran su ingreso Andrés Andrade y Carrasquilla.
73'
Se lo pierde Sudáfrica
Pase a Godoy, pero deja pasar el balón no se fija que tenía una marca atrás y pierde la posesión en terreno peligroso. Al final el disparo contrario se marchó desviado, pero error grave de Godoy.
68'
¡El banderín y Mosquera salvan a Panamá!
Mano a mano que nuevamente salva Mosquera. Sin embargo, el delantero sudafricano estaba en fuera de juego. Otra vez se salva Panamá, la defensa no ha estado muy certera en este partido.
65'
Doble cambio en Panamá
Salen del terreno de juego Waterman y Krug para que ingresen Fajardo y Godoy. Con este cambio. Harvey pasa como zaguero y Godoy hará de mediocampista junto con Martínez.
63'
Nuevo capitán sobre el terreno de juego
Con la salida de Davis, Bárcenas, quien anotó el gol para Panamá y cumple su partido 100 con el equipo, ha quedado como capitán.
60'
Panamá tiene un poco más el control del partido
Más allá del empate, Panamá se muestra un poco más cómodo dentro del partido, controlando más la pelota con la posesión y sin desesperarse para encontrar los espacios para atacar.
53'
Avanzan los minutos y Panamá se acerca a la portería rival
El gol del empate ha despertado a los nuestros. Harvey se combina con Blackman por la derecha, este último pone un centró al segundo palo para Gutiérrez, pero defiende bien el equipo sudafricano.
49'
Sudáfrica lo empata en los primeros compases del segundo tiempo
Par de rebotes ayudaron a que Sudáfrica empatara en el marcador con un gol de Appollis. Recentro en el área chica de Mudau para que Appollis tan solo tenga que empujar el balón al fondo de las redes.
48'
¡Gol de Sudáfrica! Se empata el partido 1-1
45'
Cambio en Panamá. Ingresa Jorge Gutiérrez por Eric Davis
¡Arranca la segunda parte!
45+4'
¡Final del primer tiempo! ¡Lo gana Panamá 0-1 con gol de Bárcenas!
¡Otra vez Mosquera!
Disparo lejano y Mosquera otra vez atajando el balón, enviándolo al tiro de esquina.
43'
¡Ataja Mosquera la primera del juego!
Orlando Mosquera ingresó con todo. Le gana un mano a mano al delantero de sudafricano y se salva Panamá. Si no fuese por los porteros otra historia se estaría contando.
42'
Se produce el primer cambio en Panamá
Sale por lesión Mejía, quien no era titular con el equipo hace mucho tiempo. Ingresó Orlando Mosquera.
39'
¡Alerta en el equipo! Pide el cambio Luis Mejía por problemas musculares. Se prepara Orlando Mosquera
38'
Se reanuda nuevamente el partido…
36'
Se detiene nuevamente el partido. Eric Davis cae mal al momento de defender un balón aéreo…
34'
Sigue atacando Sudáfrica
Panamá no logra hacerse con el balón, aunque si ha controlado mejor el partido. Mientras que Sudáfrica sigue apostando por atacar por la banda izquierda que esta siendo defendido por Blackman y Krug.
29'
¡Otra vez Mejía!
Tiro libre en posición peligrosa para Sudáfrica, pero bien estaba posicionado Mejía para quedarse con el balón. Ya lleva dos atajadas importantes del portero panameño del Nacional de Uruguay en este compromiso.
26'
Primer amonestado del partido. Moremi de Sudáfrica se lleva la cartulina amarilla por simular una falta dentro del área
24'
¡Panamá se pone por delante en el marcador por medio de Bárcenas y ya lo gana 0-1!
Buena presión en la parte delantera por parte de los nuestros. Ejerce presión Waterman, Bárcenas y Davis para forzar el error. El jugador del Mazatlán que cumple 100 partidos traslado el balón hacia dentro, amagó el disparo y envió el disparo hacia el primer poste para vencer al portero y poner a Panamá por encima en el marcador 0-1.
¡GOOOOOOOL DE PANAMÁ!
23'
Finalmente se recupera y se reinicia el juego
21'
Se detiene el partido por una posible lesión de Luis Mejía…
19'
¡Se salva Panamá! ¡Atajó Mejía!
Panamá pierde la pelota en la mitad, muchas imprecisiones en la entrega…este último la pierde Harvey, aprovecha en la elaboración de la jugada Sudáfrica, le queda el balón a Appollis, pero bien achicó Mejía y ataja el balón.
17'
Poca posesión para Panamá
Los locales se han encargado de quedarse con el balón en los últimos minutos del cotejo. Panamá es más peligroso cuando Sudáfrica pierde el balón o se equivoca en los pases.
12'
Segundo fuera de juego para Panamá…
Sudáfrica tiene la última línea muy adelantada y es por ello que los visitantes aprovechan para atacar a las espaldas de los defensas. Ya es el segundo fuera de juego que le señalan a Waterman, aunque parecía dudoso.
10'
Sudáfrica empieza a pisar fuerte
Los locales están concentrando los ataques por la banda izquierda, han tenido buenos rompimientos en diagonal, confundiendo a los zagueros panameños. Más allá de eso, Panamá se ha portado eficiente en defensa.
7'
Seguimos en la fase de estudio…
Más allá de que a Panamá se le ha permitido avanzar en par ocasiones en ofensiva, Sudáfrica a retomar vuelo para atacar.
3'
Panamá se posiciona con un claro 5-4-1 en defensiva
En los primeros minutos, Panamá ha robado varios balones en la mitad de la cancha, sin embargo no ha podido avanzar en ofensiva.
1'¡Primer intento de Panamá!
Sudáfrica pierde la pelota en zona defensiva, el balón le queda a Harvey al interceptar el balón, probó de media distancia, pero el disparo fue con poca potencia. ¡Primer intento de los nuestros!
1'
¡Comienza el partido en Durban!
¡Queda poco y se nota un estadio con mucha afición en Durban!
En estos momentos ya los jugadores se colocan en la grama para iniciar el partido, hay que recordar que este será el primero de los dos duelos amistosos contra Sudáfrica, el siguiente será en la Ciudad del Cabo este martes 31 de marzo.
¡Ya salen los jugadores al terreno de juego y se escuchan los himnos nacionales en el estadio Moses Mabhida en Durban!
¡Bárcenas hace historia!
Este partido será muy especial para Édgar Bárcenas, ya que cumple su partido 100 con la selección de Panamá.
¡Ya tenemos alineaciones! Muchas sorpresas para Panamá…
El técnico Thomas Christiansen decide salir con un 11 titular con muchas variantes, bajo un 5-4-1.
Alineación de Panamá: Mejía; Blackman, Krug, Córdoba, Miller, Davis; Martínez, Harvey, Yanis, Bárcenas y Waterman.
Alineación de Sudáfrica: Williams, Okon, Modiba, Sithole, Mudau, Mokoena, Zwane, Ndamane, Appollis, Moremi y Foster.
¡En breve arranca el partido!
¡Bienvenidos al minuto a minuto de La Estrella de Panamá del partido entre Sudáfrica y Panamá! En breve minutos arrancará el encuentro en este primer duelo amistoso de cara a esa preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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