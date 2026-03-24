Sudáfrica se rinde ante Panamá: ‘Están 30 puestos por encima de nosotros’

La selección de Panamá jugará por primera vez en toda su historia en África y su rival será Sudáfrica, equipo que levantará el telón en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante México.

Y es que se tomó la decisión de jugar ante esta selección debido a que el equipo panameño debutará en la cita mundialista frente a Ghana en Toronto, por lo que el cuerpo técnico dirigido por Thomas Christiansen intentará recabar toda la información posible ante un rival con características similares al de los ghaneses.

Estos dos duelos, que se llevarán a cabo este 27 y 31 de marzo en Durban y Ciudad del Cabo respectivamente, servirá de termómetro para ambas selecciones. Así también lo ha visto Hugo Broos, entrenador de la selección de Sudáfrica en conferencia de prensa previo al primer duelo, quien dio detalles en la decisión de aceptar el amistoso contra Panamá.

“Algunos se preguntarán de por qué Panamá. Bueno ellos están clasificados 30 puestos (en el ranking FIFA) por encima de nosotros. Eso significa algo importante. En segundo lugar, es un país centroamericano con el mismo estilo de juego de México o similar y ellos serán nuestros primeros rivales en la Copa del Mundo, así que creo que fue la elección correcta elegir a Panamá para dos partidos aquí en Sudáfrica”, valoró Broos.

Razón no le falta al entrenador belga, quien fue campeón de la Copa África de Naciones con Camerún en el 2017. En la última actualización del ranking FIFA, Sudáfrica se colocó en la 60° posición, mientras que Panamá es en estos momentos la 33° mejor selección del mundo.

Si nos vamos a nivel de confederación, Sudáfrica no está entre los 10 mejores equipos de África, ocupa la posición 11° por debajo de selecciones como Marruecos, Senegal, Argelia, Nigeria, Egipto o Mali. Mientras que Panamá es la mejor selección de Centroamérica y la cuarta a nivel de Concacaf, solo por debajo de Estados Unidos, México y Canadá.

Por otra parte, Broos de 73 años, afirmó que este partido le ayudará a tener una mejor referencia del fútbol centroamericano, así como también espera tener buenos resultados en estos dos duelos amistosos, más allá de como finalice el marcador.

“Aprenderemos mucho sobre el fútbol centroamericano, el resultado no es tan importante aunque si lo sea. No quiero tener dos derrotas seguidas. Tenemos que aprender mucho sobre este tipo de países, pero quiero ver a la Bufana Bufana que he visto en los dos últimos años”, detalló el exentrenador del Anderlecht, Brujas, entre otros equipos.

La preparación del equipo sudafricano ha sido distinta al del equipo panameño. Mientras que aún siguen llegando los jugadores al continente africano, la selección de Sudáfrica se instaló en Johannesburgo. Los locales entrenarán este miércoles y jueves por la mañana en la capital del país y se espera que por la tarde hagan el viaje a Durban para ya el viernes se enfrentar a Panamá.

Por el lado de Panamá, poco a poco se van sumando los jugadores a la concentración en Durban. Este martes 24 de marzo arribaron César Blackman, Andrés Andrade, Ismael Díaz, Adalberto Carrasquilla, Kadir Barría, José Fajardo, Jorge Gutiérrez y César Yanis.

Sudáfrica jugará el partido inaugural del Mundial 2026 ante México este jueves 11 de junio. Dentro del grupo A también están Corea del Sur y el ganador del Repechaje de la UEFA D (República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte).

Panamá jugará contra Ghana este miércoles 17 de junio en el debut mundialista. También hará lo propio ante Croacia (martes 23 de junio) e Inglaterra (sábado 27 de junio) en el grupo L.