Panamá vs. Sudáfrica: Este es el historial ante rivales africanos

La selección de Panamá volverá a saltar a la cancha, esta vez para enfrentarse a su similar de Sudáfrica, un rival que pocas veces nos hemos enfrentado que no deja de ser importante de cara a ese debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Ghana.

Los dirigidos por Thomas Christiansen han enfocado toda esta semana en preparar ese encuentro el cual se dará este viernes 27 de marzo en el estadio Moses Mabhida en Durban.

De hecho, este será un partido atípico para nuestra selección, ya que en muy pocas veces nos hemos enfrentado a un rival de África. Para ser concreto, apenas nos hemos visto en tres ocasiones con equipos de esta zona.

La primera vez llegó precisamente contra Sudáfrica en la Copa Oro 2005 cuando ambos equipo se enfrentaron en los cuartos de final del certamen. En aquella selección habían figuras como Luis Tejada, Felipe Baloy, Ricardo Phillips, Gabriel Gómez, Jorge Dely Valdés, entre otros.

El partido se definió en la tanda de los penales, luego de que el partido finalizara 1-1 en el tiempo regular. Dely Valdés fue el encargado de abrir el marcador a los 48 minutos, sin embargo Lungisani Ndlela empató el encuentro a los 68 minutos. En la tanda de los penales, Panamá se llevó el partido 3-5.

Seguidamente, Túnez fue el rival africano que Panamá, a nivel mayor, se ha enfrentado en toda su historia. Esto se dio en el último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2018

Sin posibilidades de acceder a la fase de eliminatoria, Panamá encaró este encuentro con el objetivo de conseguir algún punto contra los tunecinos. El partido finalizó 1-2 a favor de los tunecinos, pero todos los reflectores se quedaron con el gol del equipo panameño. José Luis Rodríguez soltó un remate de media distancia que terminó colándose en la portería rival. Al momento del disparo, hubo un desvío en la trayectoria del balón por lo que el gol fue calificado como anotación en contra.

La tercera y más reciente ocasión llegó en un duelo amistoso contra Camerún el pasado 18 de noviembre de 2022. A pesar de que el no logró la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA en Catar de ese año, el equipo panameño emprendió un viaje hasta Emiratos Árabes Unidos para pensar en el siguiente proceso.

En este partido, los panameños les empataron a los cameruneses 1-1. Amir Murillo, por Panamá y Eric Maxim Choupo-Moting por Camerún fueron los autores de los goles en este partido. Futbolistas como Adalberto Carrasquilla, César Yanis, Ismael Díaz, Aníbal Godoy, Andrés Andrade u Orlando Mosquera estuvieron presentes en el Mohammed bin Zayed Stadium en aquella ocasión.

Ante Sudáfrica, Panamá tiene la oportunidad de conseguir su primer triunfo ante un rival de este sector.