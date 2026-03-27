Las 5 noticias que están marcando el día en Panamá y el mundo | 27 de marzo

Viernes de Dolores: fe y recogimiento en el Casco Antiguo

El Casco Antiguo se convierte en escenario de una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa con el Viernes de Dolores.

La jornada estará marcada por la misa y la procesión de La Dolorosa, una actividad que reúne a fieles en un ambiente de recogimiento y devoción, dando inicio a los actos religiosos más intensos del calendario.

Tragedia en Río Abajo: incendio deja una víctima y abre investigación

Un voraz incendio en el sector de Río Abajo dejó al menos una persona fallecida, luego de que quedara atrapada dentro de un local comercial.

Las llamas obligaron a evacuar residentes y movilizar a decenas de unidades de emergencia durante más de ocho horas.

Las autoridades confirmaron que el caso será investigado, un proceso que podría extenderse hasta 30 días debido a la complejidad del siniestro.

Alerta económica: nueva tasa aeroportuaria genera preocupación

El sector turístico encendió las alarmas ante la posibilidad de una nueva tasa aeroportuaria en Panamá.

La advertencia apunta a que esta medida podría afectar la competitividad del país como destino, en un momento clave para la recuperación del turismo internacional y la atracción de inversiones.

Caso pinchazos: las claves de los prófugos

El escándalo del caso pinchazos vuelve a tomar relevancia tras conocerse detalles sobre por qué Ronny Rodríguez y William Pitti permanecían prófugos.

El proceso sigue generando interés público por su impacto en el ámbito judicial y político del país, manteniéndose como uno de los casos más sensibles de los últimos años.

Panamá se mide a Sudáfrica en Durban: arranca el duelo en vivo

La selección de Panamá enfrenta este viernes a Sudáfrica en el estadio Moses Mabhida de Durban, en un amistoso internacional clave dentro de la fecha FIFA.

El partido, que inició alrededor del mediodía (hora de Panamá), sirve como una prueba importante para el equipo dirigido por Thomas Christiansen de cara a la preparación rumbo al Mundial 2026.

Un día que mezcla tradición, tensión y expectativa

Desde la solemnidad de la fe hasta la crudeza de una tragedia, pasando por decisiones económicas y el entusiasmo del fútbol, Panamá vive una jornada donde distintas realidades se cruzan y marcan la agenda nacional e internacional.