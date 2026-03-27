Viernes de dolores en el Casco Antiguo: hora de la misa y la procesión con la Dolorosa que marca la noche de recogimiento

El Casco Antiguo de Ciudad de Panamá se prepara para vivir una de las jornadas más solemnes de la Semana Santa, donde la fe, la tradición y el recogimiento se unen en torno a las actividades del Viernes Santo, una de las fechas más significativas para la Iglesia católica.

Hora de la misa del Viernes Santo

En la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, uno de los templos más emblemáticos del circuito religioso, la celebración principal del Viernes Santo se realizará a las 3:00 p.m., hora en la que se conmemora la muerte de Jesucristo.

Este acto litúrgico marca el inicio de una jornada caracterizada por el silencio, la reflexión y la participación de cientos de fieles que acuden al Casco Antiguo.

La procesión con la Dolorosa

Al caer la noche, el ambiente cambia para dar paso a uno de los momentos más esperados: la procesión del Santo Sepulcro acompañada por la Virgen Dolorosa, que partirá aproximadamente a las 7:00 p.m. desde la Iglesia de La Merced.

El recorrido avanza por las calles históricas del Casco Antiguo, donde las luces se atenúan y el sonido de marchas fúnebres acompaña el paso de las andas, cargadas por cofradías.

La figura de la Dolorosa, que simboliza el sufrimiento de María, se convierte en el centro de una escena cargada de solemnidad.

Tradición y participación masiva

De acuerdo con reportes de TVN Media, esta jornada forma parte de una programación que ha cobrado mayor fuerza en los últimos años, consolidando al Casco Antiguo como uno de los principales puntos de encuentro durante la Semana Santa.

Miles de personas participan cada año, no solo por motivos religiosos, sino también por el valor cultural e histórico de una tradición que se ha mantenido viva por generaciones.

Una noche de recogimiento

El Viernes Santo en el Casco Antiguo trasciende lo ceremonial. Es una experiencia marcada por el respeto, la introspección y la conexión con una tradición profundamente arraigada en la identidad panameña.

En cada paso de la procesión, en cada vela encendida y en cada oración en silencio, se refleja el vínculo de una ciudad con su fe y su historia.