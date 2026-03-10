El Casco Antiguo se prepara para las procesiones de Semana Santa

Faltan pocas semanas para el inicio de la Semana Santa, y ya se ultiman los preparativos para las tradicionales conmemoraciones de estas fechas, que cada año se traducen en procesiones y desfiles religiosos en el Casco Antiguo de Panamá.

El Comité Organizador de la Semana Santa del Casco Antiguo celebró ayer una reunión con autoridades locales, como la Alcaldía de Panamá, y con estamentos de seguridad como la Policía Nacional de Panamá y el Servicio de Protección Institucional, entre otros actores, para delinear los aspectos fundamentales relacionados con la seguridad y el bienestar de los visitantes que presenciarán las distintas procesiones.

Estos recorridos partirán desde diversos puntos, entre ellos la Iglesia de La Merced y la Catedral Basílica Santa María la Antigua, ubicada en el corazón de la Plaza de la Independencia.

El calendario de procesiones que recorrerá el Casco Antiguo será el siguiente: Viernes de Dolores (Cofradía del Cristo Redentor – Virgen de los Dolores), el 27 de marzo a las 7:00 p.m.; Domingo de Ramos (Hermandad de la Borriquita), 29 de marzo a las 5:00 p.m.; Martes Santo (Hermandad del Cristo de la Buena Muerte), 31 de marzo a las 7:00 p.m.; Miércoles Santo (Hermandad del Cristo Pobre), 1 de abril a las 7:00 p.m.; y Jueves Santo (Hermandad de la Santa Cena), 2 de abril a las 7:00 p.m. En total, ocho hermandades formarán parte de esta tradición que cada año convierte al Casco Antiguo en un epicentro del turismo religioso en el país.

El presidente de Iglesias del Comité de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, Ricardo Gago, expresó a este diario que esta Semana Santa será “muy grande” en comparación con la del año pasado, cuando alrededor de 300,000 personas asistieron para presenciar las distintas procesiones. Según indicó, esta afluencia también impulsó la economía local a través del consumo en hoteles, comercios y restaurantes.

Asimismo, destacó que la coordinación entre el comité organizador, los gobiernos locales —como la Alcaldía y la Junta Comunal de San Felipe—, las autoridades nacionales y los estamentos de seguridad es clave para garantizar el éxito del evento, como ha ocurrido durante la última década.

El director de las Iglesias del Casco Antiguo, Fray Javier Mañas, señaló a La Estrella de Panamá que los siete templos que conforman el circuito religioso del Casco Antiguo estarán abiertos para nacionales y visitantes, con el objetivo de que “veamos lo trascendente, la bondad y la misericordia de Dios”.

Por su parte, Annie Araújo de Castillo, miembro del Comité de Iglesias del Casco Antiguo, indicó a este diario que la intención es fortalecer a Panamá como un destino clave de turismo religioso, tomando en cuenta que este es el segundo tipo de turismo más importante del mundo.

“Los hoteles del Casco Antiguo están alrededor del 80 % en reservas”, señaló Araújo de Castillo, quien agregó que Panamá busca emular el modelo de turismo religioso de Sevilla, en España.

Finalmente, Roberto Loyola, Hermano Mayor de la Semana Santa, aseguró que los resultados del año pasado demuestran que la fe y la economía pueden ir de la mano. “Este año estoy convencido de que superaremos los 350,000 visitantes, y ojalá podamos alcanzar los 400,000 o más”, afirmó.