Thomas Christiansen define su equipo: El posible once inicial de Panamá para medirse a Sudáfrica

Ya está todo listo para el primer partido de Panamá ante Sudáfrica de este viernes 27 de marzo en la ciudad de Durban. Los dirigidos por Thomas Christiansen tendrán en frente un importante reto ante una selección africana que posee características similares a Ghana, primer rival de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo se mantuvo entrenando toda la semana en el Sugar Ray Xulu Stadium para definir los detalles de cara a este reto. Más allá de que Sudáfrica se posiciona en el puesto 60° del ranking FIFA, no quita el hecho que será un partido arduo para los panameños.

Para este compromiso, hay una alta probabilidad que Thomas Christiansen se enfoque en preparar al equipo titular que utilizará durante el torneo mundialista. Días atrás, durante conferencia de prensa, el entrenador enfatizó que a estas alturas no experimentará con cosas nuevas, apostado todo a los jugadores de su confianza y que mejor estén en cuanto a rendimiento.

Es por ello que Orlando Mosquera puede que sea el portero titular en este primer partido contra Sudáfrica. A lo largo de la toda la eliminatoria, el portero del Al-Fayha fue titular para Christiansen, por lo que es poco probable que vaya a cambiar al jugador bajo los tres palos, más allá de que Luis Mejía pasa un buen momento con el Nacional de Uruguay.

En la zaga o en la última línea de presión, Christiansen tiene una decisión que tomar y es quien suplirá la ausencia de Fidel Escobar, quien no fue citado para estos duelos por lesión. Como hemos visto en anteriores partidos, Christiansen podría apostar nuevamente con la línea de tres zagueros conformada por José ‘Coto’ Córdoba, Andrés Andrade como líbero, y por derecha podría ingresar la sorpresa de Roderick Miller, quien vuelve a una convocatoria dos años después.

La figura de Jiovany Ramos podría estar entre las consideraciones, pero este fue el último jugador en incorporarse a la concentración por lo que es muy poco probable que entre de inicio en este partido contra Sudáfrica. Quien podría entrar entre los 11 titulares es Martín Krug, el juvenil del Levante también tiene la oportunidad de ingresar de inicio, pero al final la decisión será de Christiansen.

En la zona medular, con la línea de cuatro, entrarían los nombres de Aníbal Godoy y de Adalberto Carrasquilla como ejes en el mediocampo. Cristian Martínez tiene igualmente oportunidad, sin embargo su falta de rodaje competitivo sale con desventaja para entrar en el 11 titular. Por las bandas es casi un hecho que estarán Eric Davis por izquierda y Michael Amir Murillo por derecha.

Un poco más adelantados, entre el punta y la zona de mediocampistas, por derecha podría aparecer Edgar Bárcenas, quien está en un estado pletórico y lo ha demostrado con el Mazatlán en los últimos partidos con dos goles y una asistencia en 12 partidos. De hecho, el jugador de 32 años ha jugado de titular en todos los cotejos esta temporada, completando los 90 minutos en 11 encuentros.

Esta campaña con el cuadro mexicano, hemos visto a un Bárcenas jugando desde la banda izquierda e incluso un poco más centrado por este sector por lo que no es descabellado pensar que jugaría nuevamente en esta zona con la selección, esto para darle paso por derecha a Ismael Díaz, habitual con Christiansen por este sector.

Por último como delantero en punta, José Fajardo podría entrar en esta demarcación. El jugador de la Universidad Católica ha sido el delantero de Christiansen durante toda la eliminatoria, por lo que es también poco probable que vaya a cambiar a estas alturas, pero no quiere decir que Kadir Barría, la sensación del equipo en estos momentos, o Cecilio Waterman ingresen de igual manera.

Posible alineación de Panamá: Mosquera; Córdoba, Andrade, Miller; Davis, Godoy, Carrasquilla, Murillo; Díaz, Fajardo y Bárcenas.

El partido contra Sudáfrica está pactado para este viernes 27 de marzo a las 12:00 p.m. (hora local).