El costo de la mala atención médica en Panamá

La mala atención médica cuesta vidas, cuesta dinero, cuesta el futuro de familias enteras. La mala praxis, la actuación profesional incorrecta, negligente o imprudente que daña al paciente es frecuentemente denunciada, pero rara vez sancionada. Los médicos reconocen que hay casos en el que los profesionales son responsables, pero piden investigaciones serias, objetivas y técnicas. Mientras, los pacientes y familiares exigen dignidad, respeto y justicia.

Edifonso Llerena tiene 61 años, vive en Coco Solo junto a su esposa Ana y trabaja en la Zona Libre de Colón. El 13 de agosto del año pasado fue junto a su mujer a la policlínica Hugo Espadafora para atender un problema en su columna. Alrededor de las 11 de la mañana le colocaron una inyección para el dolor y lo mandaron a su casa. A las 6 de la tarde regresó en silla de ruedas. “No aguantaba el dolor y no se podía parar ni nada. Entonces lo llevamos a Urgencias en Sabanitas”, relata Ana, quien vende frutas en el kiosco de un colegio. En Sabanitas le aliviaron el dolor temporalmente, pero regresaría al poco tiempo a la policlínica. Tres veces se repetiría el ciclo de dolor, paliativo, dolor. Un domingo, finalmente llamaron al 911 y Edifonso fue hospitalizado. Como el doctor solo atendía los martes, tuvieron que esperar dos días.

“Fue el martes y le digo, doctor, mi esposo está malo. Y lo que me contestó es: yo ya hice lo que pude con él. Ya no puedo hacer más nada. Así, como si él fuera una basura. Entonces le digo yo, pero deme un papel o algo para ver qué puedo hacer con él. Porque él no se puede parar ni nada. Míralo cómo está en la silla de ruedas. Y ni se asomó ni nada”, cuenta Ana. Finalmente, les dan un papel de referencia para que sea atendido en Ciudad de Panamá. La pareja se montó en un taxi y se dirigieron al complejo hospitalario Arnulfo Arias de la Caja de Seguro Social. “Allá nos lo atendieron muy bien. Nos dijeron que lo lleváramos al otro día porque ese día no había camas para hospitalizarlo. Al otro día lo llevamos y lo hospitalizaron. Dos meses estuvo allá”.

En Panamá les contaron la causa del dolor tan fuerte que padecía su esposo: una infección.

“Resulta que el doctor no le tomó unos exámenes que tenía que tomarle para ver que era, si lo podía inyectar o no. Eso fue una mala práctica de él. Porque corrió y lo inyectó y no se fijó que tenía él ni nada”. Cuenta que el médico de turno en el complejo usó la situación como una enseñanza para los jóvenes médicos que lo acompañaban en el momento. “Él les dijo, vean, esto no se hace porque entonces son las personas que se ponen enojadas. Y con toda la razón”.

Ha pasado más de un año y Edifonso aún no se recupera por completo. Debido al dolor tuvo que dejar su trabajo. La pareja se mantiene gracias al trabajo duro de Ana que vende sus frutas en el colegio todos los días de la semana.

Óscar Castillo tiene 16 años. En octubre del 2024 su mamá, Argelis Batista, lo llevó a Urgencias del Hospital Irma Lourdes de Tzanetatos. Óscar tenía la espalda cubierta de moretones tras haberse caído por las escaleras en su escuela. Le mandaron a hacer una radiografía y lo refirieron a un neurocirujano. “Iba y le decía, mueve el cuello, voltea de esta forma, levanta el pie así, levanta el pie acá, y nunca le mandó a hacer ni un estudio de ninguna clase. Él lo vio tres veces y le dio de alta”, cuenta su madre. De allí, pasó a ver un ortopeda quien le mandó a hacer una resonancia magnética. “Cuando tuve la resonancia, nos dijeron que había que hacerle un bloqueo de columna. Y que eso era algo sencillo, un procedimiento sencillo, que eso no iba a tener ninguna alteración en su cuerpo, que solamente era para calmar el dolor que le daba en la espalda”.

Después de ese procedimiento, Óscar nunca volvió a ser el mismo. “Cuando él despertó, despertó como agresivo. No se dejaba tocar. Estaba todo aruñado. Lo tenían todo inmovilizado. Estaba alterado. Cuando ellos me llamaron para que entrara, él no me reconocía. Estuvo tres días en el hospital y no le hicieron absolutamente nada. Le vinieron a hacer un examen de sangre, lo cual no se lo pudieron hacer porque él se alteraba de una vez. Ese día se tiró de la camilla, se metió bajo la camilla, se arrancó la venoclisis. Y ellos lo dejaron ahí en el piso. Como cinco o seis horas lo dejaron en el piso. No lo levantaron hasta cuando yo llegué. Me tuve que sofocar para que lo movieran del piso. Y la respuesta de una doctora fue decirme pero es que usted firmó el consentimiento. Yo firmé un consentimiento, pero no para que mi hijo esté de esa manera”, declaró Argelis.

Posteriormente, Óscar sería visto por otros doctores, algunos señalando que está en el espectro autista, o recomendando visitas periódicas con especialistas. Su madre afirma que ninguno de los problemas de conducta o sociales empezó antes de la intervención en la columna y que a la fecha no hay un diagnóstico claro de la condición de su hijo. “Los padres somos los que sentimos y los que sufrimos, principalmente las madres, porque cargar tu hijo nueve meses en tu vientre, amamantar tu hijo y criar tu hijo y que tu hijo sea normal y que después tu veas que tu hijo ya no es normal por un mal procedimiento en el hospital, no me parece”, lamentó.