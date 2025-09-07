El costo de la mala atención médica en Panamá

¿Qué puede hacer una persona si considera que ella o un familiar fue afectado por mala atención o mala praxis en el sistema de salud? Existen distintos recursos. Uno de ellos es presentar un reclamo ante la Defensoría del Pueblo, que puede solicitar el expediente clínico completo. Otra alternativa es presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, la mala praxis no está tipificada en el Código Penal panameño, como señaló el Ministerio Público a <b>La Estrella de Panamá </b>al solicitar una estadística de las denuncias presentadas y el estado actual de los procesos.'Al no estar tipificado no existen mecanismos de investigación', lamentó Mariela Arce, activista de la Cinta Chocolate, una organización que ha presentado en tres ocasiones proyectos de ley ante la Asamblea Nacional para la protección del paciente y la modificación del Código Penal. 'Para un problema de salud pública tan grande como es este no existe una fiscalía especializada. Entonces los procesos de investigación no son seguros ni para la víctima ni para el potencial acusado o responsable. Para nosotros es urgente y por eso la propuesta de ley habla de tipificar la mala praxis como un delito porque actualmente está nada más como homicidios culposos o afectaciones dolosas. Las penas que hay no se compadecen con la magnitud del daño. Nosotros queremos ayudar a transparentar y hacer más seguro y elevar la calidad del servicio de salud. A todos nos conviene, tanto a pacientes como a personal de salud, como a las autoridades de salud. No entendemos por qué a esta altura, por qué se espera, qué más quieren que suceda. Si el derecho más violado diariamente, cotidianamente y más silenciado e invisible en este país es el derecho a la salud', concluyó.En lo que va del 2025 se han presentado ante la Defensoría del Pueblo 48 reclamos de personas por ser objeto de negligencia médica, 38 por impedimento o negación a recibir atención médica en tiempo oportuno y 31 por condición de salud agravada por impedimentos para el acceso a las atenciones médicas.'Nosotros hacemos nuestras investigaciones y nuestro apoyo y acompañamiento a las víctimas. Tenemos acceso, sin que medie un proceso judicial, a la información, a los expedientes clínicos. Tenemos especialistas, abogados, psicólogos, sociólogos, trabajadoras sociales y una doctora que nos traduce en castellano o de una manera más entendible lo que indica cada uno de los procedimientos y lo que ocurrió', detalló el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc. 'En ocasiones hemos actuado hasta instancias del Ministerio Público. En el caso del adolescente Christopher que falleció, nosotros apoyamos, declaramos la vulneración pero también fuimos al Ministerio Público. En el caso de la denegación del acceso a la salud, que hubo en Veraguas, cuando unos papás no quisieron que se atendiera a los niños sino un chamán o un curandero, también presentamos y también le hicimos recomendaciones al Ministerio de Salud', añadió el defensor. Resaltó que en temas de Derechos Humanos, se presume violador de derechos al Estado hasta que se pruebe lo contrario. <b>La Estrella de Panamá</b> consultó al Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) para conocer la estadística de casos de mala praxis y las sanciones administrativas que han aplicado. Pero ninguna de las dos instituciones compartió cifras exactas sobre este punto. 'En cada caso, la CSS se mantiene apegada al debido proceso. En su accionar la CSS cumple y obedece a su marco legal regulatorio; tanto en los aspectos médicos como administrativos', fue la respuesta de la CSS.El Minsa refirió al Colegio Médico sobre el tema de las sanciones. 'Nosotros tenemos una ley que es la ley 41 del año 2002, allí se estipula que el Colegio Médico impulsa lo que se llama el Consejo de Ética, Honor y Disciplina, que son todos legales. Según esa ley, el colegio sí da reacciones, pero no son vinculantes. Van a depender de la decisión final del director general de salud', explicó a <b>La Estrella de Panamá </b>la doctora Raquel Gutiérrez de Mock, presidenta del Colegio Médico de Panamá.'Estamos tratando de dar pasos de autorregulación, que todas las quejas pasen por el Colegio Médico. Nosotros queremos impulsar también comités de ética en todas las instalaciones de salud, y eso lo vamos a hacer mediante el convenio que ya tenemos con la Caja del Seguro Social, porque en cada instalación debe haber un comité de ética, donde se diriman las situaciones que se dan entre los médicos. Hemos visto que se están cometiendo actos que van en contra del profesionalismo que nos debe caracterizar, y que deben ser analizados por un comité de ética. Pero esos comités no existen actualmente, porque no nos hemos autorregulado, nos falta mucho a ese nivel'.El doctor Julio Osorio, secretario de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) reconoce la responsabilidad reconoce el reclamo legítimo de la sociedad, aunque señala que en muchas ocasiones es el resultado de la falta de medicamentos e insumos que de la atención médica. Apunta que se necesita un procedimiento objetivo, realizado por pares con el conocimiento técnico, para revisar los casos de mala praxis. 'No hay un procedimiento, ni la CSS, ni el Minsa tienen un procedimiento estándar establecido. Nunca lo han tenido. Eso es lo primero y ya eso llama la atención, ¿verdad? Segundo, no puede ser que a usted lo denuncien e inmediatamente salgan con que hay una sanción para la persona denunciada. Nosotros entendemos claramente que por parte de la población hay un malestar generalizado, no de ahora, desde hace varios años, yo diría que décadas, en el sentido de una mala atención, de malos resultados de una atención médica. No estamos negando que haya casos de mala praxis, pero lo que digo es que la mayoría de los casos son insatisfacciones del usuario con respecto a las condiciones que tiene el sistema dada por los gobernantes y los administradores del Minsa y de la Caja', señaló Osorio. 'Somos los primeros que quisiéramos que el Colegio Médico tuviera sus tribunales de ética, honor y disciplina, así como lo hacen en los países más desarrollados, que estén las listas de la gente que debe ser llamada a hacer las auditorías y que al Ministerio Público se le dé el financiamiento por parte del Estado necesario para que tenga los pares en cada una de las disciplinas para que pueda hacer sus análisis y de esa manera poder hacer un juicio justo, correcto sobre lo que ha pasado una persona y si hay lugar de que hay una afectación, definitivamente que ese médico tiene que ser condenado en la parte penal y en la parte civil. Pero que sea un proceso evaluado de forma justa por una persona con el conocimiento técnico', puntualizó.