Electrificación rural, alternativas a la medida

Al día de hoy, a nivel nacional, entre 63.000 y 70.000 viviendas no cuentan con energía eléctrica y a diario, la Oficina de Electrificación Rural (OER) recibe solicitudes de proyectos de electrificación. Son familias, escuelas o centros de salud que no cuentan con la posibilidad de alumbrarse en las noches, que carecen de sistemas de refrigeración, lo que hace complicada la conservación de alimentos e incluso, medicamentos y donde no llegan con la debida frecuencia las comunicaciones, porque no hay acceso a internet.

La OER debe estudiar cada una de estas solicitudes y darles curso, considerando la mejor alternativa para cada una de esas comunidades.

“La Ley 6 de 3 de febrero de 1997 establece el marco regulatorio para la prestación del servicio público de electricidad, esta contempla que la OER tiene la concesión después de 5 km de la zona de impacto de la distribuidora que opere en esa área”, informa el ingeniero Diego Vega, coordinador de proyectos de la OER.

Las distribuidoras, pasados esos 5 kilómetros, pueden extender la línea si lo consideran rentable, pero de no hacerlo, la OER puede considerar extender postes y cableados o desarrollar sistemas aislados, como lo establece la normativa, en zonas “no rentables, no concesionadas y no remuneradas de la República de Panamá”.

Y ese ha sido el trabajo de la OER, que durante esta administración ha hecho hincapié en el rescate de proyectos olvidados iniciados en administraciones anteriores, así como en el desarrollo de sistemas aislados, utilizando como principal fuente, la energía fotovoltaica.

“Estos pueden desarrollarse de diferentes maneras. Hay comunidades con gente que vive dispersa y necesitan sistemas individuales o gente que vive concentrada y necesita microrredes”, detalla Vega.

Adicionalmente se trabaja en la instalación de sistemas de paneles con inversores en acueductos rurales y luminarias a base de paneles solares en comunidades apartadas.

En comunidades como San Miguel Centro, ya se completaron las cinco etapas contempladas, extendiendo la línea de energía por casi 20 kilómetros, un proyecto que había estado detenido por más de 10 años. En la comunidad de El Guásimo, en Colón, se instalaron sistemas solares individuales en residencias, centro de salud, la escuela y la casa comunal. La vida ha cambiado para los moradores del área.

“Estamos haciendo una diferencia grande con las administraciones anteriores porque no es que seamos los más trabajadores, sino que hacemos esto que nos gusta. Yo estudié para esto; estudié energía renovable para llevar soluciones de energía a lugares distantes. Por eso, disfruto este puesto como nadie”, dice con entusiasmo Antonio Clement, director general de la OER.

Clement atiende en dos oficinas: en la sede central de la OER en ciudad de Panamá, pero a partir del jueves, lo hace en las oficinas de la OER en Penonomé.

“Esta oficina antes era un cuartito, no tenía ni parking. Esa no es manera de atender a la gente. Hemos querido darle otra imagen a la OER, alquilamos estas oficinas ya con una secretaria y atendemos a la gente que viene desde Chiriquí, que antes tenían que ir a hasta Panamá”, detalla Clement.

Pero los proyectos que desarrolla la oficina se extienden por todo el país, cada uno atiende características específicas, tomando en cuenta la cantidad de población y peculiaridades del terreno. Estos son algunos de ellos: