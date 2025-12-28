Embajada china ofreció financiar restauración del monumento derribado en Arraiján

La Embajada de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, emitió un contundente pronunciamiento tras la demolición del Monumento a la Comunidad China en el Puente de las Américas, la noche de este sabádo.

La sede diplomática reveló que, pese a los intentos de diálogo y ofertas de financiamiento para restaurar el sitio, la Alcaldía de Arraiján, liderada por Stefany Peñalba, procedió con la destrucción de la estructura de manera unilateral.

Según el comunicado oficial, la Embajada ya tenía conocimiento de las intenciones de demolición desde mayo de este año. En una reunión formal, dijo, se le advirtió a la alcaldesa Peñalba que tal acción “afecta el sentimiento de 300 mil paisanos chinos en Panamá”.

Aunque la Alcaldía atribuyó la decisión a fallas estructurales y de seguridad, la Embajada cuestionó la falta de transparencia.

“La comunidad china intentó comunicarse muchas veces y estuvo dispuesta a financiar una restauración integral, pero no obtuvo respuesta”, señala el documento.

Asimismo, lamentaron que el derribo se ejecutara de noche y en plenas festividades navideñas, calificando el 27 de diciembre de 2025 como un “día ensombrecido” que la historia recordará.