Embajada de Estados Unidos en Panamá niega envío de 600 soldados al país y aclara presencia militar

La Embajada de Estados Unidos en Panamá rechazó las afirmaciones sobre el supuesto envío de 600 soldados estadounidenses al país, atribuidas a una publicación realizada por el medio estadounidense The New York Times, y aseguró que la información es falsa.
En un pronunciamiento, la embajada indicó que actualmente 120 militares de la 10.ª División de Montaña de Estados Unidos participan en un curso de entrenamiento en selva de dos semanas en Panamá. La capacitación concluirá el próximo 25 de octubre, fecha en la que los participantes regresarán a su base de origen en Fort Drum, Nueva York.
La embajada también señaló que otros militares estadounidenses participarán en ejercicios regionales, entre ellos Southern Vanguard, que se desarrollará en Perú.
Explicaron que el Centro de Entrenamiento de Operaciones en Selva funciona desde hace más de un año como una escuela reconocida oficialmente por el Ejército estadounidense.
En estas instalaciones, instructores de Estados Unidos y Panamá capacitan conjuntamente a militares en técnicas de supervivencia y operaciones en la selva. Al completar el programa, los participantes de ambos países reciben la insignia Jungle Tab y un certificado de finalización.
Según la embajada, los militares estadounidenses no permanecen en Panamá después de graduarse, sino que regresan a sus respectivas unidades de origen.
El pronunciamiento añadió que la presencia de estos efectivos responde a una invitación del Gobierno panameño y que las actividades se desarrollan en coordinación con sus contrapartes locales.
La representación diplomática citó al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, para reiterar que la cooperación entre ambos países busca generar beneficios para las dos naciones.
“En palabras del secretario de Guerra, Pete Hegseth: Estados Unidos está aquí para trabajar al lado de Panamá y junto con Panamá. Nuestra cooperación en seguridad genera beneficios tangibles para ambos países”, señaló el comunicado.
Finalmente, la embajada defendió la importancia de que la información sobre las actividades militares se sustente en hechos verificados y cuestionó la difusión de titulares que, a su juicio, pueden generar interpretaciones engañosas sobre la presencia de tropas estadounidenses en Panamá.
El comunicado surge a raíz de una publicación realizada por el medio estadounidense, The New York Times, en el que informaron que el Pentágono de Estados Unidos comenzó el envío de unos 600 soldados a un centro de entrenamiento en la selva de Panamá, en una expansión de los operativos del combate contra el narcotráfico en la región.
Según la agencia EFE, citando al diario, los 600 soldados pertenecen a la División de Montaña de Fort Drum, Nueva York, y estarían bajo la coordinación de un comando de operaciones en Miami, con enfoque en seguridad. Asimismo añadieron que fuentes militares anónimas citadas por el New York Times detallaron que el despliegue militar podría extenderse a otros países como Honduras y Colombia.
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