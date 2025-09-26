Embajador de EE.UU. se reúne con Mireya Moscoso en Boquete

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, sostuvo un encuentro con la expresidenta Mireya Moscoso en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

A través de sus redes sociales, Cabrera calificó la reunión como un “gran encuentro” en el que conversaron sobre la relación bilateral entre EE.UU. y Panamá, así como sobre los lazos culturales e históricos que unen a ambas naciones.

El diplomático destacó la importancia de mantener un diálogo abierto con figuras que han ocupado la Presidencia de la República y que continúan siendo referentes políticos en el país.

Por su parte, Moscoso —quien gobernó Panamá entre 1999 y 2004— ha mantenido vínculos estrechos con la diplomacia estadounidense, en particular por su papel durante la transición final de los acuerdos del Canal de Panamá, que culminaron en 1999 con el traspaso total de la vía interoceánica.