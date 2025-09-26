Embajador de EE.UU. se reúne con Mireya Moscoso en Boquete

El embajador de Estados Unidos en Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/kevin-cabrera">Kevin Marino Cabrera</a></b>, sostuvo un encuentro con la expresidenta <b><a href="/tag/-/meta/mireya-moscoso">Mireya Moscoso</a></b> en el distrito de Boquete, <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-chiriqui">provincia de Chiriquí</a></b>.A través de sus redes sociales, Cabrera calificó la reunión como un 'gran encuentro' en el que conversaron sobre la <b>relación bilateral entre EE.UU. y Panamá</b>, así como sobre los <b>lazos culturales e históricos que unen a ambas naciones</b>.El diplomático destacó la importancia de mantener un diálogo abierto con figuras que han ocupado la Presidencia de la República y que continúan siendo referentes políticos en el país.Por su parte, Moscoso —quien gobernó Panamá entre 1999 y 2004— ha mantenido vínculos estrechos con la diplomacia estadounidense, en particular por su papel durante la transición final de los acuerdos del <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, que culminaron en 1999 con el traspaso total de la vía interoceánica.