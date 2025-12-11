Empresa vinculada a Brands mantiene contrato de $10,7 millones con el MOP

La empresa Multi Servicios Modernos, S.A. que transfirió millones de dólares a sociedades en las que Héctor Brands es beneficiario final, se adjudicó un contrato por 10,7 millones de dólares con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 2022, cuando Brands ocupaba el cargo de director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).Se trata de un acto público para el Servicio de Mantenimiento y Recuperación de Áreas Verdes, Infraestructura y vialidad de la Cinta Costera 3 y del Mirador del Pacífico.El acto público subido al portal de Panama Compra incluye también los trabajos en la Cinta Costera 1 y 2, así como en la Calzada de Amador. Pero las obras fueron divididas entre tres empresas. Los trabajos de la Cinta Costera 1 y 2 quedaron a cargo de Constructora de León, S.A. por 12,3 millones de dólares y la Calzada de Amador en manos de Ininco, S.A. por 4,3 millones de dólares. Multi Servicios Modernos quedó a cargo de la Cinta Costera 3 y el mirador por 10,3 millones. La empresa fue adjudicada el contrato como parte del Consorcio Cinta Costera Panamá junto con Gramas y Jardines, S.A., y Constructora Maos, S.A.La vigencia del contrato es por 1.095 días, es decir 36 meses o 3 años. La empresa parece estar cumpliendo satisfactoriamente con la obra asignada. El 27 de noviembre de este año, se publicó la última acta de recibido a satisfacción.