Empresa vinculada a Brands mantiene contrato de $10,7 millones con el MOP

La empresa Multi Servicios Modernos, S.A. que transfirió millones de dólares a sociedades en las que Héctor Brands es beneficiario final, se adjudicó un contrato por 10,7 millones de dólares con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 2022, cuando Brands ocupaba el cargo de director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). Se trata de un acto público para el Servicio de Mantenimiento y Recuperación de Áreas Verdes, Infraestructura y vialidad de la Cinta Costera 3 y del Mirador del Pacífico. El acto público subido al portal de Panama Compra incluye también los trabajos en la Cinta Costera 1 y 2, así como en la Calzada de Amador. Pero las obras fueron divididas entre tres empresas. Los trabajos de la Cinta Costera 1 y 2 quedaron a cargo de Constructora de León, S.A. por 12,3 millones de dólares y la Calzada de Amador en manos de Ininco, S.A. por 4,3 millones de dólares. Multi Servicios Modernos quedó a cargo de la Cinta Costera 3 y el mirador por 10,3 millones. La empresa fue adjudicada el contrato como parte del Consorcio Cinta Costera Panamá junto con Gramas y Jardines, S.A., y Constructora Maos, S.A. La vigencia del contrato es por 1.095 días, es decir 36 meses o 3 años. La empresa parece estar cumpliendo satisfactoriamente con la obra asignada. El 27 de noviembre de este año, se publicó la última acta de recibido a satisfacción.

Conexión financiera

Durante la audiencia en la que se imputaron cargos por enriquecimiento injustificado a Brands esta semana, el Ministerio Público detalló que Multi Servicios Modernos, S.A. había transferido 1,8 millones de dólares a Service Solutions, S.A., una empresa en la que Brands tiene el 80% de las acciones y es el beneficiario final. El fiscal compartió que luego de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a Brands, encontraron que luego que Brands asume su puesto como funcionario, primero diputado y luego director de Pandeportes, la empresa Multi Servicios Modernos habría sido beneficiada con numerosos contratos por parte de entidades estatales. La defensa legal de Brands rebatió las acusaciones afirmando que todos los contratos de las empresas señaladas son lícitos y que existe trazabilidad para todos los dineros que han llegado a Brands ya sea a través de sociedades u otras transferencias.

Un negocio de familia

Multi Servicios Modernos, S.A. es una empresa inscrita en el Registro Público en abril de 2011. Desde su creación estuvo relacionada a la familia Brands. Al momento de ser constituida, sus primeros dignatorios fueron Félix Alberto Brands, Edilma Estela Guerra y Ediluz Anayansi Brands. A lo largo de los años, familiares como Joshua y Aldair Brands pasaron por la directiva, entre ellos Héctor Brands Orozco, hijo del exdiputado. El 12 de marzo de 2020, Elvis Rodríguez, quien el Ministerio Público señala como testaferro de Brands, es designado presidente de la sociedad. El miércoles 10 de diciembre, se imputaron cargos por blanqueo de capitales a Ediluz Anayansi Brands, Aldair Brands, Héctor Brands Orozco y Elvis Rodríguez, entre otros. A pesar de la larga lista de familiares vinculados a la empresa, el propio Héctor Brands no aparece. Gran parte del argumento del Ministerio Público se apoya en que al ser electo diputado, y luego designado director de Pandeportes, Brands nunca señaló en su declaración patrimonial ante la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tener relación con Multi Servicios, S.A. Por esta razón, los fiscales consideran que no hay justificación para las transferencias millonarias entre esta sociedad y Service Solutions, S.A., dónde Brands es beneficiario final. Por su parte, los abogados defensores de Brands alegan que las transferencias entre empresas son justificables, y que pudieron haber sido utilizadas para cubrir pagos de planillas u otros gastos. El abogado defensor Pedro Meilán cuestionó durante la audiencia que el expediente se mantuvo bajo reserva por 4 meses, por lo que no han tenido tiempo de examinarlo a fondo y responder a todos los señalamientos. Por el momento, el proceso contra Brands, sus familiares y otras personas vinculadas entra en una etapa de investigación de seis meses para el Ministerio Público. Brands se mantiene bajo detención provisional ya que la jueza de garantías consideró que hay riesgo de fuga y de que se interfiera con la evidencia. Entre los imputados está Yabel Núñez, exreina de belleza y actual pareja sentimental de Brands. Núñez vivía con Brands en una casa en la que pagaban alquiler de 4.500 dólares mensuales y recibió de Brands artículos de lujo como collares, aretes y brazaletes.