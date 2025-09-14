Empresarios no quieren ‘circo político’ con designación de magistrados

La <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a> </b>se pronunció tras el anuncio del presidente de la República sobre los nombres propuestos para ocupar cargos en la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b>, destacando que este proceso debe tratarse con la seriedad que exige el futuro del país.El gremio empresarial enfatizó que <b>no se trata de respaldar o rechazar candidatos específicos, sino de priorizar los principios</b> que deben guiar a quienes asuman la más alta magistratura del <b><a href="/tag/-/meta/oj-organo-judicial">Órgano Judicial</a></b>.<i>'Los avances logrados en la Corte Suprema se deben al desempeño de magistrados que han ejercido su cargo con probidad y compromiso. Es a esa dirección a la que debemos seguir apuntando: magistrados que trabajen con independencia, ética y sentido de responsabilidad hacia el país'</i>, señaló el presidente de la Cciap, Juan Alberto Arias.El gremio resaltó que <b>el perfil requerido por Panamá no admite dudas</b>: se necesita valentía para enfrentar casos de alto perfil sin favoritismos, integridad para resistir presiones externas y verticalidad para aplicar la ley sin distinciones. <i>'En especial, los recién propuestos tienen la oportunidad de reforzar esa línea, consolidando un sistema judicial que recupere la confianza ciudadana'</i>, agregó Arias.La Cciap también advirtió que este proceso constituye un examen no solo para los nominados, sino también para la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>. La <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-credenciales">Comisión de Credenciales</a></b> debe cumplir con la tarea de evaluar a los aspirantes según lo que establece la <b><a href="/tag/-/meta/constitucion-de-panama">Constitución</a></b>, y no bajo criterios de pasiones, intereses o revanchas políticas.<i>'El país entero espera un proceso responsable, en el que se privilegie la idoneidad profesional, el conocimiento jurídico y la solvencia ética y moral. Convertir estas designaciones en un circo sería una falta grave con la nación'</i>, puntualizó el comunicado.Finalmente, el gremio empresarial subrayó que <b>la justicia es la base de toda democracia, y que sin jueces probos no hay seguridad jurídica</b>, inversión, empleo ni desarrollo. <i>'Hoy, más que nunca, se impone el deber de trabajar por un sistema de justicia oportuno, imparcial y eficaz. Magistrados valientes, una Asamblea responsable y una ciudadanía vigilante son claves en este momento'</i>, concluyó Arias.