En Tonosí, la solidaridad se cocina a fuego lento tras el terremoto

Tras el terremoto que sacudió la región el 9 de octubre, Rigoberto Tito Hernández convirtió las afueras de su negocio en Tonosí en una cocina solidaria. Junto a amigos y voluntarios, prepara comida gratuita para quienes llegan en busca de alimento, mientras la comunidad intenta recuperarse

El negocio está cerrado, pero afuera nadie descansa. A orillas de la carretera, hombres y mujeres se mueven entre ollas, alimentos y utensilios. Unos preparan la comida, otros atienden las tareas que surgen sobre la marcha. Las personas llegan y reciben su alimento. En medio de la incertidumbre, hay algo que no falta: manos dispuestas a ayudar.

Es martes 13 de octubre. Han pasado cuatro días desde el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió la región el viernes 9, a las 12:56 p. m. En el corazón de Tonosí, el Comercial Hemar, un pequeño negocio de copias e impresiones y ventas de otros productos, dejó su actividad habitual para convertirse en un punto de encuentro de la solidaridad.

Dentro del local todavía se observan las secuelas del sismo. Afuera, el ambiente cambia. Hay movimiento, conversaciones y personas que se acercan en busca de comida. El humo acompaña la preparación de la cena, mientras los voluntarios organizan una jornada que nació de una necesidad inmediata: alimentar a quienes enfrentan las consecuencias del terremoto.

Al frente de la iniciativa está Rigoberto “Tito” Hernández, un microempresario de 60 años que reside en Tonosí desde hace seis décadas. Su negocio lleva un lema que, en estos días, adquiere otro significado: “Nunca digas jamás”.

La gente llegó sola

La idea no surgió de una gran organización ni de un plan elaborado durante meses. Nació de una conversación entre vecinos que vieron cómo el terremoto alteró la vida cotidiana de la comunidad.

La falta de agua y electricidad afectó a los restaurantes y otros comercios. Algunas familias perdieron sus pertenencias; otras pasaron las primeras horas después del sismo a la intemperie. La emergencia golpeó también a quienes dependían de sus pequeños negocios para ganarse la vida.

En medio de esa situación, Rosendo Moreno se acercó a Hernández con una propuesta: aportaría un cerdo para preparar comida, mientras “Tito” se encargaría de organizar el trabajo y reunir a las personas dispuestas a colaborar.

Lo que ocurrió después quedó resumido en una frase del microempresario: “en realidad no tuve ni que buscar la gente, la genge llegó sola”.

No hizo falta una convocatoria formal. Los amigos y conocidos comenzaron a llegar y pusieron sus manos al servicio de la iniciativa. Unos ayudaron con la preparación de los alimentos; otros aportaron recursos. La empresa privada y el Municipio de Tonosí también contribuyeron, según explicó Hernández.

La comida se entrega gratuitamente a quienes llegan al lugar. No importa si son damnificados, vecinos o personas que pasan por allí y necesitan alimentarse: reciben un plato.

En una comunidad golpeada por el terremoto, la solidaridad adquirió una forma sencilla y concreta. Alguien aporta, otro cocina y alguien más sirve. Después, cuando la comida se termina, comienza otra tanda.

Un plato cuando más se necesita

El menú tiene sabor a la tierra tonosieña. Entre los alimentos preparados figuran el cerdo ahumado y los patacones hechos con plátanos de la región. Una taza de café acompaña la merienda.

No es una cocina de restaurante. Es una tarea colectiva que responde a una necesidad urgente y que depende del esfuerzo de quienes se acercan a colaborar.