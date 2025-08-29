  1. Inicio
LOTERÍA DE PANAMÁ

En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco del viernes 29 de agosto de 2025

Resultados del Gordito del Zodíaco, juego de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 29/08/2025 15:25
Este viernes 29 de agosto se celebra sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondencia al signo Leo, de la Lotería Nacional de Panamá.

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá estableció para este viernes 29 de agosto de 2025, el desarrollo del sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de leo.

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

Conoce los resultados del Gordito del Zodiaco del 29 de agosto a continuación:

Primer Premio - 1353

Letras - BDBA

Serie - 4

Folio - 21

Segundo Premio - 89

Tercer Premio - 17

¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería de Panamá?

El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Panamá, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares. Características del sorteo:

- Se realiza el último viernes de cada mes.

- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.

- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.

- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.

- El costo del billete es de $2.00 dólares

Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.

