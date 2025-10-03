En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco del viernes 3 de octubre de 2025

La <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá </a></b>estableció para este viernes 3 de octubre de 2025, el desarrollo del <b>sorteo del Gordito del Zodíaco</b>, correspondiente al signo de Virgo.Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.<b>Primer Premio: 2877</b><b>Letras: BBCB</b><b>Serie: 2</b><b>Folio: 25</b><b>Segundo premio: 13</b><b>Tercer Pemio: 01</b><b>¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería de Panamá?</b><b>El Gordito del Zodíaco </b>es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Panamá, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares. Características del sorteo:- <i>Se realiza el último viernes de cada mes.</i><i>- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.</i><i>- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.</i><i>- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.</i><i>- El costo del billete es de $2.00 dólares</i>Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.