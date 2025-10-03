  1. Inicio
PANAMÁ

En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco del viernes 3 de octubre de 2025

Resultados del Gordito del Zodíaco, juego de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.
Por
Kathyria Caicedo
  • 03/10/2025 15:27
Este viernes 3 de octubre se celebra sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondencia al signo Virgo, de la Lotería Nacional de Panamá.

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá estableció para este viernes 3 de octubre de 2025, el desarrollo del sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Virgo.

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

Primer Premio: 2877

Letras: BBCB

Serie: 2

Folio: 25

Segundo premio: 13

Tercer Pemio: 01

¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería de Panamá?

El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Panamá, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares. Características del sorteo:

- Se realiza el último viernes de cada mes.

- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.

- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.

- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.

- El costo del billete es de $2.00 dólares

Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.

