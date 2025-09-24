En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 24 de septiembre 2025

<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Panamá</a> </b>realiza la tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito No. 3031. Según informó la entidad, para este sorteo los biletes y chances, destacan en su impresión el <b>Día Internacional de las Lenguas de Señas</b>, establecido el día 23 de septiembre.<b>Primer Premio - 3704</b><b>Letras - CCAA</b><b>Serie - 11</b><b>Folio - 11</b><b>Segundo Premio - 6336</b><b>Tercer Premio - 3666</b><b>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a></b>, realizado todos los miércoles.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.