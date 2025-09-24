En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 24 de septiembre 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito No. 3031. Según informó la entidad, para este sorteo los biletes y chances, destacan en su impresión el Día Internacional de las Lenguas de Señas, establecido el día 23 de septiembre.

Primer Premio - 3704

Letras - CCAA

Serie - 11

Folio - 11

Segundo Premio - 6336

Tercer Premio - 3666

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.