En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 3 de septiembre 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito No. 3028. Los billetes y chances destacan en su impresión los 322 años de fundación del Hospital Santo Tomás.

Conoce los números ganadores aquí:

Primer Premio - 0884

Letras - CAAC

Serie - 2

Folio - 9

Segundo Premio - 5954

Tercer premio - 2810

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.