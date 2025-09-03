En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 3 de septiembre 2025

<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La <b>Lotería Nacional de Panamá</b></a> realiza la tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito No. 3028. Los billetes y chances destacan en su impresión los 322 años de fundación del Hospital Santo Tomás.<i>Conoce los números ganadores aquí:</i><b>Primer Premio - 0884</b><b>Letras - CAAC</b><b>Serie - 2</b><b>Folio - 9</b><b>Segundo Premio - 5954</b><b>Tercer premio - 2810</b><b></b><b>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a></b>, realizado todos los miércoles.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.