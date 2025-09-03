Con polémica abstención, aprueban en 1er debate despolitizar las federaciones deportivas

Despolitizar y garantizar la transparencia en las federaciones deportivas, prohibiendo que funcionarios, familiares o dirigentes de partidos políticos ocupen cargos directivos es el objetivo del proyecto de ley que Despolitiza las Federaciones Deportiva, el cual fue aprobado en primer debate en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

La aprobación de todos los artículos modificados y del mismo proyecto para su avance a segundo debate contó con siete votos a favor y una abstención.

El diputado Nixon Andrade, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue la única abstención en la discusión dentro de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.

Al respecto, el diputado Roberto Zúñiga, jefe de la bancada Vamos, quien es el proponente de este proyecto de ley, manifestó “el mensaje es obvio y claro, yo creo que lo llamaron y le indicaron que no podía votar por el proyecto porque va en contra de quién es uno de los miembros más importantes de su partido político, y que obstante una federación deportiva, su hijo entiendo”.

La reacción de Zúñiga obedece a que Jaime Robinson, hijo del diputado Benicio Robinson (del PRD), es el presidente de la Federación Panameña de Béisbol.

¿Quiénes conforman la Comisión de Educación?

Nixon Andrade - Partido Revolucionario Democrático

Olga Paulette Thomas - Libre Postulación

Miguel Campos - Libre Postulación

Lilia Batista de Guerra - Libre Postulación

Yuzaida Marín - Partido Realizando Metas

Osmán Gómez - Partido Alianza