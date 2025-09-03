Con polémica abstención, aprueban en 1er debate despolitizar las federaciones deportivas

Despolitizar y garantizar la transparencia en las federaciones deportivas, prohibiendo que funcionarios, familiares o dirigentes de partidos políticos ocupen cargos directivos es el objetivo del <b>proyecto de ley que Despolitiza las Federaciones Deportiva, </b>el cual fue aprobado en primer debate en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. La aprobación de todos los artículos modificados y del mismo proyecto para su avance a segundo debate contó con siete votos a favor y una abstención.El diputado <b>Nixon Andrade, del Partido Revolucionario Democrático (PRD),</b> fue la única abstención en la discusión dentro de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.Al respecto, el diputado Roberto Zúñiga, jefe de la bancada Vamos, quien es el proponente de este proyecto de ley, manifestó 'el mensaje es obvio y claro, yo creo que lo llamaron y le indicaron que no podía votar por el proyecto porque va en contra de quién es uno de los miembros más importantes de su partido político, y que obstante una federación deportiva, su hijo entiendo'.La reacción de Zúñiga obedece a que Jaime Robinson, hijo del diputado Benicio Robinson (del PRD), es el presidente de la<b> Federación Panameña de Béisbol.</b><b>¿Quiénes conforman la Comisión de Educación?</b>Nixon Andrade - Partido Revolucionario DemocráticoOlga Paulette Thomas - Libre PostulaciónMiguel Campos - Libre PostulaciónLilia Batista de Guerra - Libre PostulaciónYuzaida Marín - Partido Realizando MetasOsmán Gómez - Partido Alianza