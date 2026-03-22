EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá: sorteo dominical de este 22 de marzo de 2026

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 22 de marzo.Aquí te compartimos los números ganadores:<b>Primer Premio:</b> 3522<b>Letras:</b> CCDC<b>Serie: </b>1<b>Folio: </b>11<b>Segundo Premio:</b> 6812<b>Tercer Premio:</b> 3143<b>¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a></b>, realizado todos los domingos.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.