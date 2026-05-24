Encuentran sin vida a uno de los líderes de la estructura criminal ‘Los Killa’ de Colón

Alexis Domínguez, conocido como “Ziro Dimarcha”, uno de los líderes de la banda “Los Killa” de Colón, fue encontrado este domingo sin vida en el sector de La Invasión, próximo a La Feria.

En este hecho también resultó herido un menor de edad, que permanece bajo atención médica. Las autoridades comunicaron que este menor mantenía una denuncia de desaparición activa, a través de la Alerta Amber.

“El cuerpo fue encontrado en el sector de Los Lagos, La Invasión, a orillas de una quebrada. Tanto la persona fallecida como el menor herido mantenían antecedentes criminales”, confirmó David Arroyo, subcomisionado ejecutivo de la tercera zona policial de Colón.

El subcomisionado también adelantó que la Policía logró la captura de cinco adolescentes que presuntamente guardan relación con el hecho ocurrido.

“Uno de los cinco adolescentes capturados mantiene un oficio vigente por captura en el delito de homicidio y tentativa de homicidio ocurrido en diciembre de 2025”, comunicó.

Domínguez era señalado por utilizar a menores como gatilleros o para ejercer actividades delictivas bajo la organización “Los Killa”.

En su prontuario figuran medidas por:

En el 2018 detenido por decomiso de armas de fuego.

En el 2025 fue capturado por homicidio en grado de tentativa.

El 22 de mayo del 2026 mantenía una orden de conducción en Altos de los lagos.