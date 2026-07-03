Entendiendo el riesgo sísmico de la ciudad de Panamá

'La gran proximidad de la ciudad de Panamá a una zona de falla activa y la falta de consideración de estas cargas sísmicas en los códigos de diseño estructural crean una situación de especial peligrosidad en caso de que la falla se rompa antes de que el parque edificatorio actual sea sustituido por construcciones más robustas y resistentes a los terremotos'.<b>Esta es la categórica conclusión que presenta el estudio ‘Neotectónica y paleosismología de las fallas Limón y Pedro Miguel en Panamá:</b> amenaza sísmica para el Canal de Panamá’ (2010), publicado en la revista científica Bulletin of the Seismological Society of America.<b> Este estudio fue realizado 'como parte de la caracterización de la amenaza sísmica para el proyecto de ampliación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</b>, estudió la expresión geológica y geomorfológica de las fallas Pedro Miguel, Limón (...), factores críticos para el diseño de las nuevas esclusas y las estructuras asociadas'.A pesar de los escasos estudios sobre la geología y sismicidad de la región transístmica, -y de la propia ciudad de Panamá-, lo cierto es que la historia de estos eventos deja entrever de forma inequívoca su impacto y recurrencia. El artículo ‘Sismos por fallas locales reportados como fuertes en Panamá Central, Panamá’ (2024) del ingeniero y exdirector del Instituto de Geociencias Eduardo Camacho, presenta una bien documentada cronología de eventos sísmicos que han sacudida la región transístmica.