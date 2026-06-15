Entra en vigencia la Ley Salud 24/7 para ampliar horarios de atención en centros de salud

La Ley Salud 24/7 ya forma parte del ordenamiento jurídico panameño. La iniciativa, impulsada por el diputado independiente Betserai Richards, fue aprobada por insistencia en la Asamblea Nacional y posteriormente sancionada por el presidente de la República, convirtiéndose oficialmente en ley tras su publicación en la Gaceta Oficial.

La propuesta legislativa, presentada por Richards al inicio de su gestión parlamentaria, busca ampliar los horarios de atención en los centros de salud públicos del país para facilitar el acceso a servicios médicos a miles de panameños que enfrentan dificultades para acudir a consultas dentro de las jornadas tradicionales.

El diputado explicó que el proyecto surgió a partir de las solicitudes recibidas durante recorridos realizados en horas de la madrugada en distintos centros de salud, donde ciudadanos manifestaban la necesidad de contar con horarios más amplios y una mejor atención.

“Este fue mi primer proyecto de ley, a petición de la población, porque durante nuestros recorridos en la madrugada en los centros de salud acompañando a nuestra población, la gente lo pedía: extensión de horarios y mejor atención”, señaló Richards en un video difundido a través de sus redes sociales.

El legislador indicó que la normativa no se limita únicamente a ampliar las horas de atención, sino que también busca fortalecer la capacidad operativa del sistema público de salud.

“La Ley Salud 24/7 no busca solo extender los horarios. Busca también dotar de recursos suficientes al Ministerio de Salud para poder brindar atención de calidad a nuestra población”, sostuvo.

Entre los aspectos contemplados en la nueva legislación figura además el pago oportuno de los turnos al personal de salud que presta servicios fuera de los horarios regulares, una medida que, según Richards, permitirá mejorar las condiciones de trabajo de médicos, enfermeras y otros funcionarios del sector.

El diputado vinculó la iniciativa con experiencias personales vividas durante su infancia. Recordó que cuando era niño debía acudir junto a su familia a un centro de salud desde tempranas horas de la madrugada para intentar obtener un cupo de atención.

“Recuerdo cuando íbamos a Pedregal a las cuatro de la mañana para conseguir un cupo y yo no lo entendía. Ahora de adulto lo entiendo y justamente para solucionar este tipo de problemas hemos impulsado esta ley”, expresó.

Para Richards, fortalecer la atención primaria representa una herramienta para descongestionar hospitales y acercar los servicios de salud a las comunidades. Bajo esa visión, ha sostenido que el sistema público debe ofrecer una atención eficiente y accesible para toda la población.

“Lo público tiene que ser mejor que lo privado”, afirmó el diputado, quien aseguró que continuará promoviendo iniciativas orientadas a resolver problemas estructurales que afectan a los ciudadanos.

Con la sanción de la ley, el siguiente paso será la elaboración de la reglamentación correspondiente, proceso que permitirá definir los mecanismos para su implementación y puesta en marcha en los distintos centros de salud del país.

La aprobación de la Ley Salud 24/7 representa uno de los principales logros legislativos impulsados por Richards desde su llegada a la Asamblea Nacional y se suma a las propuestas que ha promovido en materia de salud pública y fortalecimiento de los servicios estatales.