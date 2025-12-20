Entre el duelo y la discordia: familiares de víctimas de la invasión divididos en actos de recordación

Los actos conmemorativos por el 20 de diciembre de 1989, fecha que recuerda la invasión de Estados Unidos a Panamá, estuvieron marcados este sábado por momentos de tensión y desacuerdos entre familiares de las víctimas, durante la ceremonia realizada en el Jardín de Paz, uno de los espacios simbólicos de memoria nacional.

Algunos familiares de las víctimas mostraron sus molestias entre los miembros que llevan el mando de asociaciones de familiares a parte de la Comisión 20 de diciembre. “Si no hubieramos salido a las calles a dar las marchas y enfrentar las situaciones, hoy estariamos como un país más que aplaudía a los gringos, la historia la tengo vivida, caminada y sufrida, los muertos no solo fueron en la ciudad de Panamá, hubo muertos en todas parte, esto fue una situación provocada por el sistema de protocolo de la Cancillería”, expresó la familiar.

Por otro lado, Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre expresó ‘durante más de 20 años la asociación han sostenido una lucha perseverante y muchas veces silenciosa, casi siempre cuesta arriba pero con el apoyo de jóvenes humanistas, agradecimiento eterno a los que hicieron posible la Comisión del 20 de diciembre, hemos estado 36 años luchando, no nos fuimos a los 5 años”, sin embargo, los presentes gritaban que los familiares estan cansados que lucren con ellos.

Tras las desacuerdos durante el discurso de Ayola, ella declaró para La Estrella de Panamá que esto solo abre heridas. ‘Por primera vez hoy se ha dado un hecho que ha venido a abrir estas heridas, después de 11 años nos encontramos con un discurso del canciller que viene a abrir heridas este no es el momento ni el lugar para quienes nos representan diplomáticamente, si hemos venido a curar heridas, la han venido a abrir hoy a todos los familiares.’

La situación generó llamados a mantener el respeto y la unidad en una jornada dedicada al recuerdo y la reflexión histórica.