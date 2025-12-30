ESPECIAL | El crudo testimonio de los bocatoreños tras la crisis

'Solo sentí un disparo en la espalda; me dejó sin aire. Caí al suelo, no podía respirar por el golpe. Entonces varios policías, todos hombres y encapuchados, empezaron a patearme en el pecho, las manos y la cabeza. Les rogué que pararan, pero, en lugar de eso, me rociaron la cara con gas pimienta. Mientras luchaba por respirar, solo sentía sus botas rompiéndome el cuerpo', cuenta Evelyn Salazar, de 34 años, indígena, era deportista y entrenadora de un equipo de niñas, una figura visible y respetada en su comunidad. El 20 de junio fue detenida y llevada al cuartel de Changuinola. Allí, según su testimonio, pasó días bajo custodia policial, donde asegura que fue sometida de manera sistemática a abusos y torturas por unidades de la Policía Nacional.Su caso se suma a los de cientos de denuncias por actuaciones similares de las fuerzas de seguridad durante la Operación Omega en Bocas del Toro para terminar por la fuerza los cierres de vías y la huelga de los sindicatos bananeros, maestros e indígenas contra la Ley 462, que reformó el sistema de seguridad social. Sucesos registrados en expedientes judiciales e informes de organizaciones de derechos humanos, y que habrían tenido lugar principalmente en medio del estado de urgencia decretado por el gobierno entre el 20 y el 29 de junio, en el que se suspendieron garantías constitucionales y se bloquearon las comunicaciones. Seis meses después, La Estrella de Panamá regresó a la provincia, esta vez para conocer de forma directa a quienes denuncian abusos, personas que —como Evelyn— se atreven por primera vez a contar su historia ante un medio de comunicación. En esta tercera entrega se reconstruyen los hechos con documentos judiciales, testimonios y lo constatado por La Estrella de Panamá en el terreno bajo el estado de urgencia, fragmentos que encajan como un rompecabezas de versiones incompletas, en medio y después de la suspensión de garantías constitucionales y la espiral de violencia institucional.Evelyn fue reducida, esposada y lanzada a un vagón policial después de recibir golpes con la culata de las armas en la boca y la nariz; la sangre empezaba a brotar. Todo ocurrió en cuestión de segundos en Finca 66. Ella estaba en un parque infantil cuando un grupo de jóvenes que protestaba huía de la policía desde otro punto de la ciudad, según su testimonio. Entraron corriendo al barrio; algunos ni siquiera residían allí. Fue entonces cuando comenzaron las detenciones, que vecinos consultados por este medio describieron como 'al azar'. 'Estaba confundida; allí pude abrir los ojos por el gas y vi a un señor mayor. Ambos nos molieron a golpes otra vez. Nos decían que todos los indios tenían que morir', relata Salazar, que afirma que ni participa en política ni en protestas. Su vida transcurría entre el fútbol y la venta independiente de comida. Más tarde, fue trasladada cerca del cuartel de Changuinola, donde, según su relato, la arrastraron del cabello recorriendo cien metros de asfalto hasta llegar a la puerta del cuartel. Allí sufrió su tercera paliza, otra vez por agentes con el rostro cubierto. Posteriormente, fue llevada a una celda improvisada con más de una docena de detenidos, todos hombres. Allí irrumpieron policías mujeres por primera vez, relata Evelyn, que se ensañaron en golpearla nuevamente.Entre el inicio de la Operación Omega, el 14 de junio, y los días de mayor tensión del operativo, hasta el 26 del mismo mes, 371 personas fueron detenidas en Bocas del Toro, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Seguridad (Minseg).