Estas son las noticias que debes saber hoy | 31 de marzo

Estas son las claves del día que debes conocer.

Senniaf: Asamblea aprueba mayor control en medio de cuestionamientos

La Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional dio luz verde a una iniciativa que amplía los mecanismos de control sobre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en un contexto de fuertes cuestionamientos públicos.

El tema cobra especial relevancia tras denuncias sobre posibles irregularidades en albergues, que incluso han escalado a instancias internacionales.

La propuesta busca reforzar la supervisión institucional y garantizar mayor protección a los menores bajo custodia del Estado, un punto que ha generado amplio debate en el país.

Rusia lanza crítica por presencia de buque estadounidense en Panamá

La presencia de un buque de Estados Unidos en aguas relacionadas con Panamá provocó una reacción directa de Rusia, que cuestionó la relación entre ambos países.

El pronunciamiento se da en medio de un contexto regional marcado por el aumento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe, vinculadas a estrategias de seguridad y combate al narcotráfico.

La crítica reabre el debate sobre el rol estratégico de Panamá en el escenario geopolítico internacional.

Tribunal Electoral: inicia la disputa por el próximo magistrado

El proceso para elegir al nuevo magistrado del Tribunal Electoral ya arrancó y promete convertirse en un nuevo foco de tensión política.

El mecanismo de selección pone en juego equilibrios clave dentro del sistema democrático panameño, en momentos donde el país se prepara para futuros procesos electorales bajo la administración del gobierno de José Raúl Mulino.

¿Qué es Parkland Panamá? Explican el proyecto tras dudas públicas

En el ámbito económico, comenzó a circular un video explicativo sobre Parkland Panamá, una iniciativa que ha generado dudas e interés.

El proyecto busca aclarar su funcionamiento y alcance, especialmente en relación con el mercado energético y su impacto en el país, en momentos donde la diversificación energética es un tema clave.

Los Rábanes llevan su música de Panamá a México

En cultura, la banda panameña Los Rábanes continúa expandiendo su presencia internacional con presentaciones en México.

El grupo sigue consolidando su huella fuera del país, llevando el rock panameño a nuevos escenarios y conectando con audiencias en la región.