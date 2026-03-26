Brenes propone reformar junta directiva del Senniaf para fortalecer la supervisión de albergues

<a href="/tag/-/meta/alexandra-brennes">La diputada Alexandra Brenes</a> presentó este jueves 26 de marzo una propuesta de reformas al funcionamiento de la junta directiva del <b>Servicio Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</b>, con el objetivo de fortalecer la supervisión institucional y corregir lo que calificó como fallas estructurales en la toma de decisiones.La iniciativa surge, según explicó, en medio de cuestionamientos a la gestión de la entidad y busca ir más allá de las críticas para establecer mecanismos concretos de responsabilidad y seguimiento.<i>'No solamente vale hablar sobre las malas administraciones, sino de la responsabilidad y del funcionamiento'</i>, sostuvo la diputada, al detallar que su propuesta introduce cambios en la composición, funciones y dinámica de la junta directiva.<b>Más supervisión y equilibrio</b>Uno de los principales cambios planteados es la <b>incorporación de un representante de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional</b> dentro de la junta directiva, con derecho a voz, aunque sin voto.De acuerdo con Brenes, esta figura permitiría dar mayor seguimiento a las decisiones adoptadas y reforzar la transparencia en la gestión.Actualmente, la junta está integrada mayoritariamente por cinco ministros, además de representantes de organizaciones vinculadas a la niñez, lo que —a juicio de la diputada— requiere un balance institucional.<b>Conflicto de interés en albergues</b>Otro de los puntos centrales de la propuesta apunta a modificar el esquema de supervisión de los albergues institucionales administrados por el propio Senniaf.Brenes cuestionó que la entidad sea juez y parte en la evaluación de estos centros.<i>'Estamos hablando de un conflicto de interés... ellos jamás van a decir que sus albergues están en total deterioro o con un funcionamiento pésimo'</i>, advirtió.En ese sentido, la iniciativa plantea que la junta directiva pueda establecer, mediante resolución, mecanismos externos de supervisión para estos albergues, sin necesidad de crear nuevas estructuras administrativas.<b>Más reuniones y seguimiento</b><b>La diputada también propuso aumentar la frecuencia de las reuniones de la junta directiva</b>, que actualmente se realizan tres veces al año.Según explicó, esta periodicidad resulta insuficiente para atender de forma oportuna los temas relacionados con la niñez y la adolescencia.<i>'No permite planificarse ni dar seguimiento adecuado a las decisiones'</i>, señaló, al indicar que su propuesta eleva el número mínimo de reuniones a cuatro anuales.<b>Cuestionamientos al Mides</b>En paralelo a la presentación del proyecto, Brenes adelantó que la próxima semana la ministra de Desarrollo Social deberá comparecer ante la Asamblea con un cuestionario previamente remitido.Entre los temas a abordar mencionó los protocolos internos del Senniaf, el seguimiento a decisiones de la junta directiva, la trazabilidad de los casos y la atención de problemáticas como el embarazo en menores.Asimismo, <b>cuestionó la postura del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) frente a la crisis en la entidad</b>, al señalar que se ha escudado en la autonomía del Senniaf para evadir responsabilidades.<i>'Si usted preside la junta directiva y su respuesta siempre es que es autónoma, está eludiendo responsabilidades'</i>, afirmó.La propuesta legislativa se da en un contexto de creciente escrutinio sobre el funcionamiento del sistema de protección de la niñez en Panamá, particularmente tras denuncias y situaciones registradas en albergues, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas estructurales en el sector.