Brenes propone reformar junta directiva del Senniaf para fortalecer la supervisión de albergues

La diputada Alexandra Brenes presentó este jueves 26 de marzo una propuesta de reformas al funcionamiento de la junta directiva del Servicio Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), con el objetivo de fortalecer la supervisión institucional y corregir lo que calificó como fallas estructurales en la toma de decisiones.

La iniciativa surge, según explicó, en medio de cuestionamientos a la gestión de la entidad y busca ir más allá de las críticas para establecer mecanismos concretos de responsabilidad y seguimiento.

”No solamente vale hablar sobre las malas administraciones, sino de la responsabilidad y del funcionamiento”, sostuvo la diputada, al detallar que su propuesta introduce cambios en la composición, funciones y dinámica de la junta directiva.

Más supervisión y equilibrio

Uno de los principales cambios planteados es la incorporación de un representante de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional dentro de la junta directiva, con derecho a voz, aunque sin voto.

De acuerdo con Brenes, esta figura permitiría dar mayor seguimiento a las decisiones adoptadas y reforzar la transparencia en la gestión.

Actualmente, la junta está integrada mayoritariamente por cinco ministros, además de representantes de organizaciones vinculadas a la niñez, lo que —a juicio de la diputada— requiere un balance institucional.

Conflicto de interés en albergues

Otro de los puntos centrales de la propuesta apunta a modificar el esquema de supervisión de los albergues institucionales administrados por el propio Senniaf.

Brenes cuestionó que la entidad sea juez y parte en la evaluación de estos centros.

“Estamos hablando de un conflicto de interés... ellos jamás van a decir que sus albergues están en total deterioro o con un funcionamiento pésimo”, advirtió.

En ese sentido, la iniciativa plantea que la junta directiva pueda establecer, mediante resolución, mecanismos externos de supervisión para estos albergues, sin necesidad de crear nuevas estructuras administrativas.

Más reuniones y seguimiento

La diputada también propuso aumentar la frecuencia de las reuniones de la junta directiva, que actualmente se realizan tres veces al año.

Según explicó, esta periodicidad resulta insuficiente para atender de forma oportuna los temas relacionados con la niñez y la adolescencia.

“No permite planificarse ni dar seguimiento adecuado a las decisiones”, señaló, al indicar que su propuesta eleva el número mínimo de reuniones a cuatro anuales.

Cuestionamientos al Mides

En paralelo a la presentación del proyecto, Brenes adelantó que la próxima semana la ministra de Desarrollo Social deberá comparecer ante la Asamblea con un cuestionario previamente remitido.

Entre los temas a abordar mencionó los protocolos internos del Senniaf, el seguimiento a decisiones de la junta directiva, la trazabilidad de los casos y la atención de problemáticas como el embarazo en menores.

Asimismo, cuestionó la postura del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) frente a la crisis en la entidad, al señalar que se ha escudado en la autonomía del Senniaf para evadir responsabilidades.

“Si usted preside la junta directiva y su respuesta siempre es que es autónoma, está eludiendo responsabilidades”, afirmó.

La propuesta legislativa se da en un contexto de creciente escrutinio sobre el funcionamiento del sistema de protección de la niñez en Panamá, particularmente tras denuncias y situaciones registradas en albergues, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas estructurales en el sector.