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Evacúan el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé tras el sismo y habilitan módulos

Los pacientes del Hospital Aquilino Tejeira fueron evacuados del centro médico.
Los pacientes del Hospital Aquilino Tejeira fueron evacuados del centro médico. Tomado de Mi Favorita
Por
José Vilar
  • 09/10/2026 19:10
La Catedral San Juan Bautista y el Hotel Dos Continentes también reportaron daños estructurales

El Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé (Coclé), fue uno de los puntos evacuados en la provincia tras el sismo de magnitud 7.5 que sacudió al país este viernes 9 de octubre.

Si bien la estructura del hospital no resultó seriamente afectada, las autoridades del centro médico decidieron habilitar instalaciones modulares debido a las constantes réplicas que se reportan en el país y que también repercuten en la provincia.

Otro de los puntos afectados por el sismo es la Catedral San Juan Bautista de Penonomé, el cual parte de las torres cayó al suelo. El área permanece acordonada por el Sistema Nacional de Protección Civil.

Monseñor Edgardo Cedeño aseguró, en un video difundido a través de la cuenta oficial de Instagram de la catedral, que no se podrá celebrar ningún acto religioso en Penonomé debido a la emergencia. Asimismo, indicó que la estructura de la catedral ha quedado muy afectada.

De acuerdo con un reporte de Nathalie Reyes, corresponsal de TVN Noticias en Penonomé, los coclesanos estaban impactados y lloraban al ver cómo estructuras emblemáticas, como el Hotel Dos Continentes, cuya construcción data de 1970 y es uno de los puntos representativos de Penonomé, resultaron seriamente afectadas. Sin embargo, manifestaron alivio al enterarse de que no se habían registrado víctimas que lamentar.

También resultó afectado el edificio de la gobernación de Coclé.

Por el momento, los penonomeños no se atreven a regresar a sus casas por temor a las réplicas.

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