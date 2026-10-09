Evacúan el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé tras el sismo y habilitan módulos

El Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé (Coclé), fue uno de los puntos evacuados en la provincia tras el sismo de magnitud 7.5 que sacudió al país este viernes 9 de octubre.

Si bien la estructura del hospital no resultó seriamente afectada, las autoridades del centro médico decidieron habilitar instalaciones modulares debido a las constantes réplicas que se reportan en el país y que también repercuten en la provincia.

Otro de los puntos afectados por el sismo es la Catedral San Juan Bautista de Penonomé, el cual parte de las torres cayó al suelo. El área permanece acordonada por el Sistema Nacional de Protección Civil.

Monseñor Edgardo Cedeño aseguró, en un video difundido a través de la cuenta oficial de Instagram de la catedral, que no se podrá celebrar ningún acto religioso en Penonomé debido a la emergencia. Asimismo, indicó que la estructura de la catedral ha quedado muy afectada.